Android 12 : quelles sont les nouvelles fonctions qui arrivent sur vos smartphones ?

Android 12 est en passe de devenir réalité pour le grand public. Google a officialisé mardi le lancement de ses nouveaux smartphones Pixel 6, prévu le 25 octobre. Ces téléphones dotés de fonctionnalités exclusives sont les premiers à proposer une expérience Android 12 finale pour les consommateurs. Les autres marques devraient embrayer à partir du mois de décembre pour leurs smartphones phares.

Présenté il y a plusieurs mois, Android 12 doit apporter plusieurs nouveautés, comme une nouvelle interface graphique plus arrondie, des optimisations des fonctionnalités multitâches, un mode une main pour les grands écrans et de nouvelles options de confidentialité.

Tour d'horizon des principales fonctionnalités apportées par la mise à jour vers Android 12 à venir sur vos smartphones Samsung, Oppo, Xiaomi ou realme dans les prochaines semaines.

Une interface davantage personnalisable

Sur le plan esthétique, Android 12 introduit un design adaptatif baptisé Material You. La mise à jour offre de nouvelles options de personnalisation de l'interface du téléphone en faisant correspondre les couleurs du thème à celles de l'arrière-plan pour obtenir un ensemble unique propre à chaque utilisateur.

Le nouveau design d'Android 12 offre plus de possibilités de personnalisation Crédit : Google

Le système analyse les teintes du fond d'écran et se charge de décliner l'ambiance générale dans une palette de couleurs harmonieuses. Il est possible de choisir une couleur principale et une couleur complémentaire qui s'appliquent à l'interface générale et même aux applications si vous souhaitez que toutes les icônes se ressemblent.

Android 12 rafraîchit aussi l'interface générale du téléphone. L'écran de verrouillage affiche désormais l'heure en très grands caractères. Les éléments du centre de notifications et du centre de contrôle sont intégrés dans des rectangles aux bords arrondis pour plus de lisibilité. L'onglet dédié à la maison connectée est remplacé par une section Google Home.

Des fonctions pour faciliter le quotidien

Android 12 apporte un ensemble de fonctions pratiques pour faciliter l'usage des smartphones au quotidien. Déjà proposées par certains constructeurs, les captures d'écran déroulantes deviennent une fonction par défaut du système d'exploitation pour prendre en photo son écran en scrollant. Google introduit aussi un mode "une main" pour faciliter l'utilisation des grands smartphones en affichant les éléments à l'écran dans une interface réduite mais accessible à portée de doigts. Le multitâche est facilité par la fonction "App Pairs" qui fait fonctionner deux applications scindées sur un même écran.

Autre nouveauté d'Android 12, Google met en place un panneau de sécurité centralisant l'ensemble des données collectées par les applications. Cette section donne un aperçu clair et précis des ressources du téléphone utilisées par les différents services au quotidien. Micro, caméra, localisation, agenda, activité physique.. Chaque donnée est associée à une timeline montrant les applications qui y ont accédé lors des dernières 24 heures. Les utilisateurs peuvent également retirer les permissions des applications à partir de cet espace.

Le nouveau centre de contrôle d'Android 12 pour les données personnelles Crédit : Google

Enfin, Google optimise également le fonctionnement de la mémoire des smartphones en mettant en veille les applications qui n'ont pas été ouvertes depuis un certain temps pour libérer des ressources du téléphone.

Des fonctions exclusives aux Pixel 6

Fort de sa double casquette de concepteur de la partie hardware et du logiciel de ses smartphones Pixel, Google a offert plusieurs fonctionnalités inédites à ses derniers Pixel 6. La plus surprenante est probablement la "gomme magique" de l'appareil photo qui utilise l'intelligence artificielle pour effacer les éléments indésirables d'une image sans avoir à la retoucher dans un logiciel spécialisé. L'application photo se charge de compléter l'image à partir des pixels qui la composent afin qu'elle reste réaliste.

La gomme magique des Pixel 6 sera proposée plus tard sur les autres smartphones Android Crédit : Google

Les Pixel 6 proposent aussi un mode "exposition longue" pour supprimer les flous lors des photos en mouvement. Cet outil offre la possibilité de choisir si l'on souhaite conserver l'effet de trainée caractéristique des sujets en mouvement ou au contraire les figer.



Au-delà de la photo, les Pixel 6 offrent aussi des fonctionnalités de traduction avancées. Il est possible de traduire en temps réel les messages affichés à l'écran sur la plupart des messageries. Aux États-Unis, les Pixel 6 disposent également d'un système filtrant les appels entrants indésirables grâce à Google Assistant qui demande à l'interlocuteur de s'identifier au préalable. Cet outil n'est pas encore disponible en France.