Après une année 2021 marquée par l'effondrement de Huawei, affaibli par l'embargo américain imposé sur sa division mobile, les dernières semaines ont vu les principaux constructeurs de smartphones mettre à jour leur catalogue avec leurs dernières références appelées à repousser les limites du secteur.

Si l'Phone 13 et l'iPhone 13 Pro, lancés fin 2021, font toujours figure de référence pour de nombreux observateurs, la concurrence Android propose un certain nombre de modèles qui n'ont pas grand chose à envier aux appareils d'Apple à des tarifs parfois plus intéressants.

Samsung, Oppo, Xiaomi, Google... Nous avons compilé dans cet article les modèles haut de gamme qui nous paraissent les plus efficaces du moment. Vous pouvez aussi retrouver notre sélection de smartphones pour les petits budgets dans cet article.

Le plus bluffant : Oppo Find X5 Pro

Commercialisé fin mars, le Find X5 Pro est la dernière vitrine du fabricant chinois Oppo lancé dans une conquête du marché français à l'assaut de la place laissée vacante par Huawei. Ce grand smartphone sous Android 12 se distingue par un sublime écran Amoled incurvé très lumineux et confortable pour visionner des séries ou passer en revue l'actualité dont le taux de rafraîchissement s'adapte pour économiser la batterie ou optimiser la fluidité des animations en fonction des besoins.

Le Find X5 Pro de Oppo Crédit : RTL

Propulsé par la puce Snapdragon la plus puissante qui existe et alimenté par une grande batterie de 5000 mAh, ce smartphone au design en céramique original promet de tenir la route pour plusieurs années. Il propose aussi l'un des meilleurs appareils photo du marché avec une batterie d'objectifs polyvalents et une puce dédiée au traitement des images développée avec le spécialiste suédois de la photo Hasselblad pour fournir des clichés réussis de jour comme de nuit. Seul hic, son prix, à partir de 1.299 euros.

Le plus complet : Samsung Galaxy S22

Comme chaque année, Samsung propose avec sa série Galaxy S22 (de 859 à 1.259 euros) un trio de smartphones parmi les plus équilibrés du marché avec un design éprouvé, des performances solides, une expérience efficace et des finitions impeccables. Mention spéciale à la version Ultra qui se démarque par un quintet de capteurs photo plus polyvalent et l'intégration du stylet S-Pen pour prendre des notes ou piloter le téléphone à distance.

Le Galaxy S22 Ultra est le digne héritier de la gamme Note dont il récupère le stylet Crédit : Samsung

Le plus efficace : Xiaomi 12 Pro

Le plus récent des smartphones de Xiaomi ne prétend pas réinventer l'expérience mobile ni se démarquer avec des finitions originales et des options exclusives. Le Xiaomi 12 Pro se contente de proposer quasiment ce qui se fait de mieux dans les usages les plus essentiels d'un téléphone haut de gamme. Un smartphone complet sur toute la ligne, avec un excellent écran, des performances de haute volée, une bonne endurance, un système de charge rapide filaire de 120W et un appareil photo polyvalent.

Seule ombre au tableau, son prix (à partir de 1099 euros), qui le positionne dans les mêmes sphères que ses concurrents alors que Xiaomi s'est fait connaître jusqu'ici pour ses appareils au très bon rapport qualité-prix, comme l'excellent Redmi Note 11, vendu à moins de 250 euros.

Le Xiaomi 12 Pro Crédit : Xiaomi

Le plus à l'aise en photo : Google Pixel 6

Lancés fin 2021, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont les deux derniers smartphones développés à 100% en interne par les équipes de Google. Ils sont pensés pour refléter l'expertise du géant américain en matière de logiciel et d'intelligence artificielle et démontrent une véritable valeur ajoutée en matière de photo et d'expérience mobile.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont vendus 649 et 899 euros depuis le 28 octobre 2021 Crédit : RTL

Malgré un design clivant, ils sont toujours aujourd'hui parmi les meilleurs photophones du marché et la promesse de photos réussies, nettes, contrastées et détaillées, de jour comme de nuit, avec une excellente gestion des lumières. Vendus respectivement à partir de 649 et 899 euros, les Pixel 6 sont aujourd'hui proposés une centaine d'euros moins chers chez la plupart des revendeurs.

