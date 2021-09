Incontournable en Asie, le chinois Oppo, quatrième vendeur mondial de smartphones, jouit aujourd'hui d'une certaine notoriété en France. Arrivé il y a déjà trois ans avec un téléphone à écran coulissant à 999 euros, le fabricant a su profiter des déboires de Huawei pour se faire une place au soleil.

Bien installé dans le top 5, Oppo se taille désormais 10% de parts dans le marché français. La marque s'appuie pour cela sur des gammes cohérentes. En plus de la série A, vendue sous les 200 euros, qui répond aux besoins les plus élémentaires, Oppo propose la série Find X, qui s'adresse aux consommateurs les plus exigeants, avec des modèles taillés pour concurrencer l'iPhone. Entre les deux, la série Reno vise un public jeune et créateur de contenus avec des appareils équilibrés tournés vers l'image.

Annoncés fin mai en Chine, les derniers représentants de cette famille, les Oppo Reno 6 Series, seront disponibles en France le 10 septembre dans deux déclinaisons : le Reno 6 Pro, vendu 799 euros, et le Reno 6, affiché à 499 euros. Nous avons pu essayer la version la plus abordable des deux quelques jours avant sa sortie.

Un design qui rappelle beaucoup l'iPhone

Oppo fait souvent dans l'originalité en matière de design. On se souvient du Find X dont la caméra était dissimulée dans un module coulissant ou plus récemment de l'étonnant concept de smartphone dont l'écran s'agrandit d'une simple pression sur la tranche pour offrir le confort de lecture d'une tablette.

Avec ses bords droits, ses tranches plates, son dos en verre et son écran bord à bord, le Reno 6 nous rappelle plutôt un concurrent bien connu, l'iPhone 12, dont il reprend aussi le positionnement des boutons. Cette filiation, non revendiquée, permet à Oppo de se poser comme l'une des alternatives Android les plus proches de l'iPhone. À voir si elle porte ses fruits.

Le Reno 6 et l'iPhone 12 partagent les mêmes bords anguleux et le placement des boutons Crédit : RTL

La ressemblance ne va pas beaucoup plus loin. La caméra à selfies du Reno 6 est logée dans un poinçon dans le coin gauche supérieur de l'écran et non dans une encoche comme les derniers iPhone. Cette intégration un peu datée, très en vogue en 2019, rappelle que nous avons bien à faire à un smartphone Android.

Le Reno 6 se distingue plus nettement lorsqu'on le retourne. On retrouve au dos un revêtement en verre baptisé "Oppo Glow" pour lequel une vingtaine de brevets technologiques ont été déposés afin de proposer une surface qui ne craint pas les traces de doigt et propose un effet irisé réussi qui imite les cristaux de neige.

Des fonctions vidéos originales pour séduire les jeunes

Résolument design, le Reno 6 met aussi l'accent sur l'image. Oppo entend séduire les jeunes avec des fonctionnalités logicielles photo et vidéo originales nourries à l'intelligence artificielle. La marque s'appuie pour cela sur un triple capteur photo à l'arrière (un grand angle 64 Mpx, un grand angle 8 Mpx et un macro 2 Mpx) et un capteur à selfies 23 Mpx à l'avant.



Les adeptes de Snapchat, Instagram ou TikTok sauront certainement trouver bon usage au nouveau mode "portrait vidéo" qui applique un flou d'arrière-plan en temps réel aux vidéo. Le Reno 6 réalise plus de 300 opérations par seconde pour offrir ce rendu cinéma.



La fonction produit des résultats convaincants avec des couleurs réhaussées et des sujets bien détourés à condition de respecter certaines contraintes. La lumière doit être suffisante et le sujet ne doit pas occuper plus d'un dixième de l'image. Incompatible avec des séquences de groupe, par exemple.

Oppo propose plusieurs fonctions taillées pour les créateurs comme la possibilité de flouter l'arrière-plan des vidéos en temps réel Crédit : RTL

Oppo met aussi en avant une fonction "Embellissement vidéo" qui propose d'améliorer le visage des sujets en appliquant différents filtres pour lisser la peau, agrandir les yeux ou réduire le menton sur la base de près de 300 points de reconnaissance d'image. Jusqu'à trois personnes peuvent en bénéficier en mode selfie et quatre avec l'appareil photo principal.



La marque chinoise propose aussi deux fonctions exclusives au Reno 6. La première permet d'appliquer un filtre noir et blanc à l'arrière-plan en photo et en vidéo pour mieux faire apparaître le sujet en couleur au premier. La seconde est un mode "super ralenti" à détection automatique du sujet qui s'avère plutôt compliqué à maîtriser en réalité. Ces options seront également proposées aux propriétaires de la version Pro à l'avenir via une mise à jour logicielle.

Processeur en retrait, expérience dynamique, charge très rapide

Pour le reste, le Reno 6 propose une fiche technique équilibrée pour un appareil de sa tranche de prix. Il embarque un processeur Mediatek Dimensity 900 qui lui assure des performances solides dans la plupart des usages même si elles restent en retrait de celles de certains concurrents, comme l'iPhone SE 2020, le Realme GT, le Galaxy S20 FE et le OnePlus Nord 2. On retrouve aussi 8 Go de RAM qui peuvent être augmentés grâce à de la RAM virtuelle.



Avec son écran OLED de 6,43 pouces à affichage 90 Hz, le Reno 6 est un appareil confortable pour consommer des médias ou travailler. Son système d'exploitation Color OS offre une expérience dynamique, agrémentée de petits retours haptiques qui renforcent l'immersion, une caractéristique habituellement dévolue aux modèles haut de gamme.



Le Reno 6 est équipé d'une batterie d'une capacité de 4.300 mAh qui lui confère une bonne autonomie comprise entre une et deux journées selon l'intensité de l'utilisation. Il peut faire le plein d'énergie à 100% en à peine un peu plus d'une demi-heure grâce à un adaptateur secteur de 65 watts fourni à l'achat. Dix minutes suffisent pour gagner plus de 40%.

Conclusion

Positionné sous les 500 euros, le Reno 6 a certains atouts à faire valoir pour tirer son épingle du jeu. Son design sophistiqué et ses fonctions vidéos originales pourront séduire les jeunes mais il aura fort à faire pour s'imposer dans un segment du marché de plus en plus concurrentiel où ses limites en photo (mode nuit, zoom) et en puissance le placent en retrait de références comme l'iPhone SE, le OnePlus Nord 2, le Xiaomi Mi10T Pro ou le realmeGT.