Motorola mise sur la 5G pour se refaire une jeunesse en France

publié le 14/04/2021 à 09:30

Motorola tente un nouveau come-back en France. Marque emblématique de la fin des années 90, le fabricant de mobile américain avait quelque peu disparu des radars dans l'Hexagone après un virage mal négocié à l'arrivée de l'iPhone et au passage à la 4G au milieu des années 2000.

Plombé par un catalogue peu lisible et la féroce concurrence que lui opposent des marques agressives comme Huawei, Oppo et Xiaomi, Moto n'est jamais vraiment parvenu à sortir de l'ornière ces dernières années, se faisant de plus en plus discret dans les boutiques des opérateurs.

Avec l'arrivée de la 5G, son propriétaire, le chinois Lenovo depuis 2015, nourrit de nouveau de grandes ambitions pour lui en France et plus largement en Europe. Le géant de la micro-informatique espère y conquérir 10% du marché du mobile d'ici la fin de l'année prochaine et intégrer le top 3 des meilleurs vendeurs Android.

Le pari peut sembler ambitieux pour une marque qui plafonne à 1% aujourd'hui. Mais le contexte est favorable. Les déboires de Huawei, miné par les sanctions américaines, et le renouvellement de smartphones occasionné par le passage à la 5G redistribuent les cartes du marché, qui devrait renouer avec la croissance au niveau mondial cette année.

Un smartphone 5G à 249 euros

Motorola a actionné plusieurs leviers pour amorcer ce nouveau cycle. La marque a étoffé ses équipes en recrutant une dizaine d'experts du secteur, dont certains directement piqués à la concurrence, chez le leader du secteur Samsung, notamment.

Le constructeur a aussi réorganisé ses gammes de smartphones qui s'articulent désormais autour de trois grandes familles : les Moto E pour l'entrée de gamme à moins de 100 euros, les Moto G jusqu'à 600 euros - le cœur de sa stratégie - et les Moto Edge pour le haut de gamme.

Cette nouvelle stratégie se matérialise dès cette semaine avec le lancement de deux nouveaux smartphones 5G compétitifs, le Moto G50 (249 euros) et le Moto G100 (549 euros), qui promettent un excellent rapport qualité-prix.

Le Motorola G100 est vendu avec un kit permettant de l'utiliser sur un grand écran Crédit : Motorola

Motorola fonde beaucoup d'espoir dans le G50 qui s'annonce comme l'un des mobiles 5G les plus accessibles du moment avec un écran 90 Hz et un processeur milieu de gamme. Plus musclé, le G100 est vendu avec une base et un adaptateur HDMI permettant de le connecter à un écran externe pour profiter de la puissance de sa puce en jouant ou en travaillant.

Transformer une marque rétro en une marque jeune

La nouvelle équipe de Motorola compte s'appuyer sur l'image rétro de la marque qui revendique toujours une forte notoriété chez les plus de 30 ans. Cultivée à l'époque des bons vieux smartphones à clapet, dont le Motorola RAZR était l'ambassadeur le plus iconique, elle lui confère un gage de sérieux face aux nouvelles marques qui montent.



Tout l'enjeu est désormais de rafraîchir ce cachet vintage pour devenir attractif aux yeux des 15-25 ans, la fameuse génération Z que se disputent déjà les fabricants chinois Xiaomi, Oppo et Realme. Une campagne de communication sera diffusée prochainement afin de remettre au goût du jour le célèbre jingle "Hello Moto" au sein d'une nouvelle identité de marque résolument urbaine et inclusive résumée dans un nouveau slogan, "T'as le M", sous-entendu : ou tu ne l'as pas.