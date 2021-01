Xiaomi lance le smartphone 5G le plus abordable du marché

publié le 12/01/2021 à 08:44

Xiaomi brade le ticket d'entrée dans la 5G. La marque chinoise a annoncé le 8 janvier la commercialisation à venir de deux nouvelles références bon marché : le Redmi 9T et surtout le Redmi Note 9T, qui se positionne comme le smartphone 5G le plus abordable du marché.

Vendu 249 euros, et déjà proposé à moins de 200 euros par certains revendeurs, l'appareil permet de se connecter à la nouvelle génération de réseau mobile pour une vingtaine d'euros de moins que le Realme X50, la référence la moins chère du secteur jusqu'ici, loin derrière les terminaux haut de gamme vendus au-delà de 800 euros par Apple, Samsung ou Huawei.

Outre son modem 5G intégré, le Redmi Note 9T offre les caractéristiques techniques d'un smartphone de milieu de gamme avec un processeur Mediatek 800U gravé en 7 nm, un écran Amoled de 6,3 pouces, 128 Go de stockage, 4 Go de mémoire vive, une batterie de 5.000 mAh avec charge rapide, un port double SIM et un triple capteur photo logé dans un module circulaire au dos. Au rayon des concessions, l'appareil fait l'impasse sur une optique ultra grand-angle et propose un revêtement en plastique.

Avec ce premier appareil 5G à prix cassé, le quatrième constructeur mondial de smartphones espère convaincre le grand public de migrer avec lui vers les avantages offerts par la nouvelle norme de réseau mobile. Un argument surtout valable en Chine où la 5G capte désormais l'essentiel des ventes du marché. En France, l'heure est encore au déploiement du réseau et au lancement des premiers forfaits 5G qui n'apportent pas vraiment de différence par rapport à la 4G pour l'heure.