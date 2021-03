5G : tout savoir sur son déploiement en France

publié le 22/03/2021 à 14:17

Si la 5G a officiellement été lancée le vendredi 19 mars à Paris, l'étendue de son déploiement est beaucoup plus vaste sur l'ensemble de l'Hexagone. En effet, depuis son lancement en décembre, la 5G couvre plusieurs milliers de communes. L'opérateur Free en revendique 7.000 à lui seul, 1.200 pour Bouygues, dont 25 de plus de 100 000 habitants, 300 du côté de SFR et 235 "seulement" pour Orange.

Toutefois, il faut préciser qu'on ne parle pas partout de la même 5G. Pour la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, on utilise 3 fréquences et la meilleure 5G est dans la bande des 3,5GHZ. Celle-ci est le meilleur compromis, entre couverture et débit, qui va trois fois plus vite que la 4G et à ce niveau-là, c'est Orange le champion puisque les trois quarts de ces antennes sont réglées sur cette fréquence.

Une autre fréquence un peu moins performante, est majoritairement utilisée par SFR et Bouygues tandis que la dernière bande de fréquence, celle de 700 MHZ, qui permet une meilleure couverture mais un débit à peine supérieur à la 4G, est utilisée principalement par Free. Pour le cas de Paris, chacun des opérateurs a choisi la 5G la plus performante.

La 5G ne fait pas l'unanimité dans toutes les villes

Au départ, la 5G promettait un débit dix fois plus rapide que la 4G mais celui-ci n'est pas prévu dans l'immédiat. Il va y avoir de nouvelles fréquences attribuées d'ici deux ou trois ans pour obtenir la 5G millimétrique avec ces débits très rapides, proche de la fibre mais avec une portée très limitée, de l'ordre de 150 mètres en ville.

À Paris, l'implantation de la 5G a été compliquée et les opérateurs ont dû prendre des engagements puisque la ville a voulu passer par une convention citoyenne, notamment pour débattre des impacts sanitaires et écologiques de la 5G. Les opérateurs s'engagent donc à recycler les vieux terminaux car pour bénéficier de la 5G, il faut changer de mobile.

D'autres villes étaient également réticentes à l'idée de déployer la 5G. C'est le cas de Lille, qui attend la publication du rapport de l'Anses sur les dangers des ondes 5G mais aussi de Nantes et Tours, villes écolo, où les discussions sont néanmoins plus avancées.

La France devrait être entièrement couverte par la 5G d'ici 2030 mais il y aura plusieurs étapes d'ici là, avec l'installation croissante du nombre d'antennes : 3.000 pour chaque opérateur l'année prochaine et 10.500 en 2025.