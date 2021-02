Lidl : on a testé la nouvelle gamme d'objets pour la maison connectée

publié le 06/02/2021 à 08:00

Après les clones des écouteurs AirPods à 25 euros et le sosie de l'Apple Watch à 40 euros, Lidl se lance dans la domotique avec l'ambition de concurrencer les géants du secteur avec des produits à prix cassés.

Le distributeur allemand a commercialisé le 1er février en France une première gamme d’accessoires connectés dédiés à la maison. On trouve des ampoules LED à partir de 7,99 euros, des ampoules RGB à 9,99 euros, une guirlande lumineuse à 17,9 euros et des prises intelligentes à 9,99 euros.

Une multiprise (permettant de connecter trois appareils et dotée de quatre ports USB), un radiateur soufflant en céramique et une télécommande pour piloter l'éclairage viendront compléter la série dans les prochaines semaines.

Ces objets peuvent être associés entre eux via une passerelle domotique connectée vendue 19,99 euros compatible avec le protocole sécurisé Zigbee 3.0 reconnu pour sa faible consommation d'énergie et sa bonne gestion des réseaux maillés.

Des objets connectés à un standard sécurisé reconnu

Ce standard est compatible avec Google Home et Google Assistant. Cela veut dire qu'il est possible de piloter les accessoires à la voix. Mais il n'est pas reconnu par Alexa d'Amazon et ne peut pas non plus être intégré dans l'environnement Apple HomeKit de l'iPhone.

Ces produits conçus en marque blanche en Chine sont proposés sous les marques Livarno et Silvercrest à des prix plus bas que la concurrence. Lidl espère ainsi se positionner comme un acteur incontournable pour débuter dans la maison connectée sans dépenser une fortune. Nous avons pu les essayer quelques jours.

Une prise en main facile

Pour démarrer avec ces accessoires, il faut commencer par installer l'application Lidl Smart Home, que l'on trouve sur les magasins d'applications de l'iPhone et Android. Après avoir créé un compte, il vous faudra installer la passerelle de connexion Zigbee qui permettra de contrôler les différents appareils.



Cette dernière se branche directement à votre box Internet et à une prise alimentation. Dans l'application, sélectionnez la passerelle dans l'onglet d'ajout des appareils puis suivez les indications. L'association se fait en un peu moins d'une minute. Pensez à connecter votre smartphone au réseau WiFi principal de votre routeur pour que l'application la reconnaisse.

Une fois la passerelle configurée, vous pourrez ajouter les différents accessoires pour les contrôler via l'application et mettre en place différents scénarios pour les gérer au quotidien.

L'application se compose de trois onglets principaux : "Domicile", "Contrôle" et "Moi". La section "Domicile" donne accès à la liste des appareils connectés à la passerelle. "Contrôle" permet de créer des raccourcis pour programmer des actions rapides, par exemple pour faire en sorte que les lumières s'allument à partir d'une certaine heure. Enfin, "Moi" est la partie relative au profil et aux paramètres de l'utilisateur.

Un bon rapport qualité-prix

Contrairement à certains appareils électroniques lancés ces derniers mois par Lidl, la série Lidl Smart Home tient sa promesse. Cette première gamme d'objets connectés constitue un moyen simple et bon marché de débuter dans la domotique avec une application complète et pédagogue facile à appréhender.



Même s'ils sont moins sophistiqués et moins designs que ceux de la concurrence, les produits tiennent la route et offrent un très bon rapport qualité-prix.



Les ampoules sont moins réactives que celles de Philips Hue, par exemple, mais elles sont vendues 3 à 6 fois moins chères et restent des ampoules Zigbee, un gage de qualité. Idem pour le ruban lumineux. Les prises et la multiprise remplissent quant à elles parfaitement leur office. À voir comment tous ces objets évoluent dans la durée désormais.