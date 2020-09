publié le 26/09/2020 à 08:33

C'est le carton de la rentrée chez Lidl. L'enseigne de grande distribution allemande a lancé récemment une paire d'écouteurs sans fil calqués sur les célèbres AirPods d'Apple. Lancés sous la marque Silvercrest, la sous-marque de Lidl spécialisée dans l'électroménager à prix cassé, ils sont vendus dix fois moins chers que les écouteurs de la marque à la pomme, à seulement 20 euros pièce, avec des stocks très limités. Les clients se sont rués sur le produit lors de sa mise en vente le 17 septembre. Il est désormais en rupture de stock.

Ces faux AirPods ne sont pas la première incursion de Lidl dans la tech. Le distributeur allemand avait déjà fait sensation l'an dernier avec son fameux Monsieur Cuisine Connect. Vendu plus de deux fois moins cher que les produits Magimix et Thermomix, il s'était écoulé comme des petits pains, malgré quelques arrangements avec la vie privée des utilisateurs.

Fort du succès de ces opérations, le distributeur allemand va remettre le couvert le 19 octobre avec une nouvelle paire d'écouteurs sans fil. Commercialisés à 24,99 euros, ces oreillettes promettent des performances supérieures et une meilleure autonomie. Nous avons pu les essayer quelques jours.

Un design qui rappelle les premiers AirPods

Sur le plan du design, ce nouveau modèle est plus proche des AirPods premiers du nom que leurs prédécesseurs, qui ressemblent plus aux AirPods Pro avec leurs embouts en silicone. Ils sont composés d'une oreillette arrondie surmontée d'une longue tige qui leur donne de faux airs de haricots une fois logés dans les oreilles. Les finitions sont évidemment beaucoup plus sommaires, avec beaucoup de plastique même si l'étui est plus élégant et agréable à prendre en main avec son revêtement mat.

Une quinzaine d'heures d'écoute

L'étui permet de recharger cinq fois les écouteurs, à raison de trois heures d'écoute par charge, soit une quinzaine d'heures au total. Les écouteurs de Lidl n'ont pas grand chose à envier à des modèles à 100 euros sur ce plan. C'est aussi une amélioration par rapport au premier modèle qui ne disposait que d'une charge en back-up. Ils sont fournis avec un câble USB-C, chose rare pour un produit à 25 euros, qui permet la charge rapide. Comptez une quinzaine de minutes pour récupérer une heure.

L'étui offre cinq charges de 3 heures aux nouveaux écouteurs de Lidl Crédit : RTL

Une liaison hasardeuse avec le téléphone

La connexion avec le smartphone est relativement facile. Pour que les écouteurs soient reconnus, il faut d'abord qu'ils soient chargés, puis les sortir du boîtier et retrouver leur intitulé (barbare) "STSK 2C3" dans la liste des produits dotés d'une connexion en Bluetooth. L'opération prend quelques secondes en théorie.

Le processus est moins aisé dans la pratique. Nous avons été contraints à plusieurs reprises de ranger et sortir les écouteurs de leur étui jusqu'à ce qu'ils soient reconnus par le téléphone. Durant l'écoute, la liaison Bluetooth est plutôt solide. Nous n'avons pas été déconnectés durant nos quelques jours de test. Reste à voir si elle tiendra dans la durée.

Une qualité audio passable

La tenue dans l'oreille est relativement bonne. Même s'ils ne conviennent pas à toutes les morphologies faute d'embouts en silicone, ils ont tenu dans celles de l'auteur de cet article qui ne tolèrent pas les AirPods classiques.



Le rendu sonore est plutôt respectable pour des écouteurs à 25 euros. Les écouteurs de Lidl sont suffisants pour mettre en musique des trajets dans le métro à condition de pousser le volume à un niveau important, ce qui tend à brouiller la frontière entre les instruments, les basses et les voix et pourrait être fatiguant sur la durée. Ils ne proposent évidemment pas autant d'amplitude et de clarté que des modèles à 100 ou 150 euros.

Conclusion

Les écouteurs de Lidl ne sont clairement pas le meilleur modèle du marché, bien au contraire. Mais ils remplissent largement leur office et il paraît difficile de leur en demander plus pour 25 euros, un prix quatre à cinq fois plus bas que les écouteurs sans fil d'entrée de gamme habituels.