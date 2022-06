Législatives 2022 : comment le gouvernement veut inciter les jeunes à aller voter

Le gouvernement mobilise les grandes plateformes pour convaincre les jeunes d'aller voter lors des élections législatives. Le service d'information du gouvernement, rattaché à Matignon, s'est associé à Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) et à l'ONG A voté afin d'inciter un maximum de jeunes d'aller glisser un bulletin dans l'urne les 12 et 19 juin prochains. Ce nouveau partenariat a accouché d'une campagne diffusée sur les réseaux sociaux pour rappeler les utilisateurs à leur devoir de citoyen.

Au-delà des habituels stickers "Allons voter", "A voté" ou "Législatives 2022" que les utilisateurs d'Instagram pourront partager pour mobiliser leur communauté, les autorités, l'ONG et Meta ont imaginé une série de fiches didactiques à vocation pédagogique qui seront diffusées sur Facebook et Instagram jusqu'au jour du vote pour sensibiliser les jeunes aux enjeux et aux principales problématiques du scrutin. Ces contenus s'inspirent notamment des questions les plus posées sur les moteurs de recherche, comme "Comment faire une procuration ?" ou "À quoi sert un député ?".

Exemple de fiche partagée sur les réseaux sociaux avant les législatives Crédit : Gouvernement/A Voté

Sur Facebook, où 40 millions d'utilisateurs ont leurs habitudes en France, une bannière placée au-dessus du fil d'activité renverra également à partir de la semaine prochaine vers le site du gouvernement rassemblant les informations relatives à l'élection. Le jour du scrutin, les 12 et 19 juin, des notifications seront envoyées aux utilisateurs pour leur rappeler d'aller voter.

Selon Le Figaro, le service d'information du gouvernement a aussi noué des partenariats avec deux grandes plateformes de l'économie collaborative, Blablacar et Airbnb, afin de faire apparaître un message d'information indiquant comment faire une procuration à chaque fois qu'un internaute essaie de réserver un logement ou un covoiturage. Selon un sondage IPSOS réalisé au lendemain du deuxième tour de la présidentielle, une grande partie des 18-24 ans ne se sont pas exprimés dans les urnes en avril dernier. Le gouvernement espère que ses efforts seront récompensés en juin.

