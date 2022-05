Législatives 2022 : faut-il refaire une procuration ?

Si vous avez fait une procuration pour une longue durée d'un ou de trois ans maximum, il n'est pas nécessaire d'en refaire une pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Mais si vous avez seulement coché le premier ou le second tour de la présidentielle, il faudra refaire une procuration pour les législatives. En cas de doute, vous pouvez toujours contrôler vos procurations sur le site du service public.

Pour faire une procuration, il est nécessaire de vérifier au préalable son inscription sur les listes électorales sur ce site. Si vous n'êtes pas inscrit, il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire et pouvoir voter lors des élections législatives en juin prochain. Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour vous inscrire en ligne et jusqu'au 6 mai en mairie. Si vous habitez en Polynésie française, les clôtures d'inscriptions sont avancées aux 27 et 29 avril étant donné que les élections auront lieu les 4 et 8 juin là-bas.

Comment faire une procuration ?

Pour la procédure papier, il faudra remplir un formulaire de demande de vote par procuration CERFA, puis le déposer dans un commissariat de police, une gendarmerie, le tribunal dont dépend votre domicile ou votre lieu de travail, ou encore dans un lieu désigné par le préfet. Il faudra également apporter un justificatif d'identité.

Pour obtenir une procuration en ligne, il faudra se rendre sur la plateforme en ligne, où il faudra se connecter via France Connect. Il faudra ensuite compléter les informations manquantes et mentionner l'élection ou la période pour laquelle la procuration sera valable.

Ensuite, il faut aller dans l'un des quatre types d'établissements agréés, muni d'une pièce d'identité et d'une référence d'enregistrement, pour faire valider la procuration.

Il est possible de faire la procuration à tout moment et jusqu'au jour du vote, mais il est conseillé de la faire le plus tôt possible, à cause des délais d'acheminement.