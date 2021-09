L'heure de la rentrée a sonné pour Apple. L'entreprise à la pomme croquée a convoqué la presse ce mardi 14 septembre à 19 heures pour sa traditionnelle keynote de septembre, qui sera, cette année encore, entièrement virtuelle, pandémie oblige.

Hasard du calendrier, cette conférence intervient quelques jours après la décision de la justice américaine dans le procès qui opposait Apple à Epic Games. Le fabricant de l'iPhone a désormais l'obligation de ne plus imposer son système de paiement et sa fameuse commission aux éditeurs présents sur l'AppStore. Le plus grand assouplissement jamais apporté aux règles du magasin d'applications. Un petit séisme à Cupertino.

On ne sait pas encore avec certitude quels produits seront annoncés mardi soir. L'invitation adressée aux médias, baptisée "California streaming", laisse seulement apparaître un contour en néon du célèbre logo du groupe avec une chaîne de montagnes en fond. Les spécialistes de l'univers du groupe s'attendent à voir Apple présenter l'iPhone 13 et probablement l'Apple Watch Series 7 ainsi que de nouveaux AirPods.

À quelques heures de la conférence, les contours de la nouvelle génération d'iPhone ne font plus gère de doute. 2021 devrait être une année "S". Apple devrait se contenter d'améliorer certaines caractéristiques de la génération précédente sans révolutionner son produit. On fait le point sur les caractéristiques attendues des futurs iPhone 13.

Comme l'an dernier : 4 versions, 3 formats

Que faut-il attendre de l'iPhone 13 ? Selon les derniers rapports en date, Apple devrait à nouveau proposer quatre déclinaisons de son téléphone dans des formats identiques à ceux de la gamme de l'an passé.

L'iPhone 13 et la version Pro de 6,1 pouces devraient être accompagnés par une version Pro Max de 6,7 pouces. Malgré des ventes décevantes, la version Mini de 5,4 pouces devrait rester au catalogue pour proposer un ticket d'entrée plus attractif dans la nouvelle génération.

Voici comment devrait s'articuler la future gamme :

- iPhone 13 Mini avec écran 5,4 pouces

- iPhone 13 avec écran 6,1 pouces

- iPhone 13 Pro avec écran 6,1 pouces

- iPhone 13 Pro Max avec écran 6,7 pouces

Design : une encoche plus petite, de nouveaux coloris

Pas de révolution à attendre sur le plan du design. Tous les modèles seront dotés d'un écran OLED allongé avec des bordures contenues comme l'an dernier. Mais les rumeurs s'accordent sur un point : Apple devrait réduire en façade la surface de l'encoche qui abrite les capteurs du système de reconnaissance faciale Face ID depuis la sortie de l'iPhone X en 2017 et n'a pas été modifiée depuis.



L'encoche ne disparaîtra pas car Apple en a toujours besoin pour placer les capteurs de Face ID. Mais les iPhone devraient pouvoir afficher davantage d'informations à gauche et à droite de la fameuse bande noire.

Comme le montre ce concept, l'iPhone 13 Pro pourrait avoir une encoche plus discrète Crédit : ConceptCreator

Un temps envisagée, l'intégration d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran ne devrait pas intervenir cette année, cette fonctionnalité resterait exclusive aux smartphones Android.



Selon un rapport publié récemment sur MacRumors, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini devraient être disponibles en six options de couleurs : noir, bleu, violet, rose, blanc et rouge. Le rose remplacerait le vert dans la gamme.



De leur côté, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max seraient proposés dans quatre couleurs : noir, argent, or et bronze. Le noir remplacerait le gris graphite de l'iPhone 12 Pro et le bronze succéderait au bleu Pacifique.

Les nouveaux coloris de l'iPhone 13 selon MacRumors Crédit : MacRumors

Écran : OLED pour tous, 120 Hz pour les Pro

Comme l'an dernier, les quatre modèles vont bénéficier d'un écran Oled. Mais seules les versions Pro devraient avoir droit à un rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu'à 120 Hz, la tendance des smartphones haut de gamme et de milieu de gamme dans l'univers Android ces derniers mois.



Cette technologie garantit un meilleur confort visuel avec un défilement plus rapide et des animations plus fluides de l'interface. Les versions Pro passeraient au 120 Hz adaptatif avec la même technologie ProMotion que les derniers iPad pro. Les versions classiques se contenteraient d'un écran OLED à 60 Hz.



Selon Ming-Chi Kuo, les versions Pro devraient aussi inaugurer un écran "Always on display" qui affiche certaines informations comme l'heure et les notifications à l'écran même lorsqu'il est verrouillé.

Plus de puissance, quid du stockage ?

Sauf surprise, si Apple décide d'utiliser la puce M1 des Mac et iPad les plus récents, par exemple, les quatre modèles devraient bénéficier des avantages de la nouvelle puce A15 Bionic. Apple réussit chaque année à améliorer la vélocité et l'autonomie du processeur de l'iPhone. Les premiers retours de la presse spécialisée évoquent des gains de 25% à 65% en matière de graphisme par rapport à la puce A14. Ils seront aussi compatibles 5G.



Les observateurs sont divisés sur la question de la configuration de stockage choisie par Apple pour ses nouveaux iPhone. Selon le site de commerce électronique " KTC ", repéré par 91mobiles, Apple offrirait globalement les mêmes options que l'an passé mais limiterait à 64 ou 128 Go celles de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Mini afin de pousser les utilisateurs les plus exigeants à se tourner vers les versions Pro.



D'autres sources, dont Ming-Chi Kuo évoquent au contraire la possibilité de voir Apple augmenter les capacités de tous les modèles en faisant débuter l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini à partir de 128 Go et en poussant les versions Pro jusqu'à 1 To.



Voici comment devraient s'articuler les options de stockage :



- iPhone 13 Mini : 64 Go et 128 Go ou 64 Go, 128 Go et 256 Go



- iPhone 13 : 64 Go et 128 Go ou 64 Go, 128 Go et 256 Go



- iPhone 13 Pro : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To



- iPhone 13 Pro Max : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To



L'analyste évoque aussi des batteries de plus grande capacité, Apple ayant réussi à réduire la place occupée par les autres composants, notamment celle allouée à l'encoche.

Quelles améliorations en photo ?

Pas de révolution à l'horizon cette année, Apple devrait se contenter d'améliorer les modules caméras de ses iPhone 13 avec un capteur ultra grand-angle plus grand pour les versions Pro et un mode nuit calibré pour l'astrophotographie en pose longue, comme le proposent déjà certains Android.



La principale nouveauté devrait résider dans l'extension du mode portrait aux vidéos avec une fonction qui permettra d'appliquer un flou à l'arrière-plan des séquences pour générer plus de profondeur de champ et obtenir un rendu plus artistique. Un format d'enregistrement en très haute résolution conservant un maximum d'informations devrait aussi être proposé pour les professionnels.

Prix et date de sortie

Les futurs iPhone 13 devraient être disponibles en précommande le 17 septembre et en boutique une semaine plus tard à des prix similaires à ceux de leurs prédécesseurs, dont la plage tarifaire s'étirait de 809 euros pour l'iPhone 12 Mini à 909 euros pour l'iPhone 12, 1.159 euros pour l'iPhone 12 Pro et 1.259 euros pour l'iPhone 12 Pro Max.