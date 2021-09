Facebook et Ray-Ban lancent une première paire de lunettes connectées

Après plusieurs mois de rumeurs, Facebook doit lever le voile ce jeudi 9 septembre sur sa première paire de lunettes connectées, un projet stratégique pour le réseau social qui aspire à développer son expérience sur de nouveaux supports pour étendre son influence au-delà de l'Internet mobile.

Développées en collaboration avec Ray-Ban, les lunettes devraient proposer des fonctionnalités limitées pour l'instant. Selon les informations de la presse américaine, elles devraient uniquement enregistrer des images et du son sans avoir à sortir son smartphone. Facebook garderait pour plus tard l'implémentation de fonctionnalités de réalité augmentée, permettant de superposer des éléments virtuels dans le champ de vision.

Alors qu'elles doivent être présentées en fin de journée ce 9 septembre, les lunettes ont déjà fuité dans la presse. Le blogueur Evan Blass, spécialisé dans les leaks de produits hig-tech, a diffusé des images sur les réseaux sociaux montrant trois modèles avec des coloris différents. Chaque paire est dotée de deux caméras au niveau des yeux, d'un bouton probablement dédié à l'enregistrement et de branches plutôt épaisses, sans doute en raison des composants informatiques embarqués.

Ces lunettes sont le fruit d'un partenariat signé en 2020 entre Facebook et EssilorLuxottica, la maison-mère de Ray-Ban, afin de "combiner les applications et technologies de Facebook avec le leadership et les marques emblématiques de Luxottica et l'expertise d'Essilor dans les verres de lunettes pour aider les consommateurs à être mieux connectés avec leurs amis et leurs familles", pouvait-on lire dans un communiqué.

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, et Andrew Bosworth, responsable des projets du groupe dans la réalité augmentée, ont donné un aperçu des capacités du produit en publiant des vidéos de leurs vacances sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Pas encore des lunettes de réalité augmentée

Filmées à la première personne, les séquences rappellent les clips des Spectacles de Snapchat. Lancées en 2016 au prix de 150 euros, elles permettaient d'enregistrer des films de 10 secondes dans un format circulaire à partager sur les réseaux sociaux. Le succès n'a cependant jamais été au rendez-vous et l'entreprise a repositionné le produit autour de la réalité augmentée en ajoutant la possibilité d'appliquer des filtres aux clips vidéos. Le projet de Facebook rappelle également les Google Glass, les lunettes connectées de Google lancées en 2014 qui sont aussi tombées en désuétude pour leur caractère intrusif.

Les Spectacles, les lunettes connectées de Snapchat. Crédit : DAVID MCNEW / AFP

Facebook espère réussir à relever les défis techniques et éthiques qui ont entravé la route de ses concurrents pour faire rencontrer le succès pour la première fois à une paire de lunette connectées auprès du grand public. Le réseau social travaille en parallèle à développer des fonctionnalités de réalité augmentée pour explorer de nouveaux univers virtuels, une technologie que Mark Zuckerberg considère comme la prochaine plateforme informatique de référence après l'ordinateur et les smartphones. Le patron de Facebook estime que les lunettes sont le meilleur support pour mener à bien cette révolution qui permettra d'apporter un sentiment de présence à la simple vidéo. Les lunettes de réalité augmentée sont aussi dans le viseur d'Apple depuis plusieurs années.