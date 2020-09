iPhone 12 et 12 Pro : ce que l'on sait des futurs smartphones d'Apple

publié le 12/09/2020 à 06:45

Apple organise sa grande conférence de rentrée mardi 15 septembre à 19 heures (heure française). Pour la première fois dans l'histoire du groupe, l'iPhone ne devrait pas être le produit phare de l'événement. La keynote devrait se concentrer sur l'Apple Watch, l'iPad Air et peut-être quelques produits surprises.

Selon les dernières informations de la presse spécialisée, la présentation des iPhone 12, les premiers dotés d'une connectivité 5G, aura plutôt lieu cet automne, très probablement en octobre, à l'occasion d'un second événement dédié.

La crise sanitaire du coronavirus aura eu raison du calendrier de sortie des nouveaux iPhone. Apple a d'ores et déjà confirmé qu'ils ne seraient pas lancés en septembre. Les spécialistes tablent sur un lancement en deux temps, entre octobre et novembre.

Malgré l'affaiblissement de l'économie mondiale et la pandémie, Apple ne s'attend pas pour autant à une baisse des ventes de son produit vedette. D'après l'agence Bloomberg, le groupe californien aurait commandé 75 millions d'unités à ses prestataires. Un volume équivalent à l'année dernière.

Quatre modèles attendus cet automne

D'après plusieurs médias américains, quatre modèles compatibles avec la 5G devraient être commercialisés d'ici la fin de l'année. Deux iPhone 12 classiques pour succéder à l'iPhone 11 et deux iPhone 12 Pro, déclinés chacun dans deux tailles d'écran différentes. Voici comment devrait s'articuler la future gamme :

- iPhone 12 avec écran 5,4 pouces

- iPhone 12 Max avec écran 6,1 pouces

- iPhone 12 Pro avec écran 6,1 pouces à 120 Hz

- iPhone 12 Pro Max avec écran 6,7 pouces à 120 Hz

> iPhone 12: What to Expect!

Pour la première fois, les quatre modèles devraient avoir droit à un écran Oled. Cette technologie était réservée aux versions Pro jusqu'ici. Mais seules les versions Pro devraient avoir droit à un écran rafraîchi à 120 Hz, les versions classiques se contentant d'un écran Oled à 60 Hz.

Un taux de rafraîchissement plus élevé est l'assurance pour l'utilisateur de bénéficier d'un meilleur confort visuel avec un défilement plus rapide et des animations plus fluides. À 60 images par seconde, sur l'essentiel des smartphones, les mouvements sont plus saccadés. Plus on descend dans la fréquence, moins ils semblent réels.

Les versions Pro accueilleraient la technologie ProMotion des derniers iPad Pro qui adapte le taux de rafraîchissement de façon dynamique au contenu affiché à l'écran afin de proposer un rafraîchissement élevé lorsqu'il s'agit de scroller un article ou de faire défiler les menus du bureau puis un écran à 60 ou 45 Hz lorsqu'il ne se passe rien pour économiser la batterie.

Un design plus carré

Apple devrait introduire quelques changements en matière de design et proposer un cadre très inspiré par les iPhone 4 et 5, avec des bords plus carrés que sur les versions précédentes. Les bordures autour de l'écran devraient être plus contenues et l'encoche, qui loge les composants de la reconnaissance faciale Face ID, devrait s'affiner davantage. Un coloris bleu nuit pourrait remplacer le vert de la génération actuelle.



Les quatre modèles vont certainement bénéficier de la nouvelle puce Apple A14. Gravée en 5 nm, elle offrirait des performances améliorées de 15%. Les versions classiques pourraient être proposées avec 64 Go de stockage en configuration initiale tandis que les modèles haut de gamme embarqueraient une base de 128 Go.



Selon les documents de certification supposés des appareils, l'iPhone 12 aurait droit à une batterie de 2.227 mAh contre 2.775 mAh pour l'iPhone 12 Max et l'iPhone 12 Pro et 3.687 mAh pour la version Pro Max. Pour ne pas répercuter le coût de la 5G sur ses clients, Apple pourrait ne pas fournir de chargeur ni d'écouteurs dans la boîte de l'iPhone 12 à l'achat.

Quelles nouveautés en photo ?

Côté photo, les versions classiques de l'iPhone 12 devraient conserver le module à double appareil photo grand-angle et ultra grand-angle de l'iPhone 12. Les versions Pro devraient quant à elle bénéficier d'une triple caméra et accueillir un capteur Lidar de profondeur, comme sur le dernier iPad Pro. En plus d'offrir de meilleures expériences de réalité augmentée, ce capteur améliorerait aussi les prises de vue en basse lumière avec un autofocus plus rapide et une stabilisation d'image renforcée.