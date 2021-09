L'heure de la rentrée a sonné pour Apple. Le groupe américain a donné rendez-vous à la presse mardi 14 septembre pour ses prochaines annonces. L'événement sera une nouvelle fois diffusé en streaming, pandémie oblige, depuis le campus californien de l'entreprise.

Comme chaque année, le mois de septembre devrait être dédié à la présentation des nouveaux iPhone. Apple est attendu avec quatre déclinaisons de l'iPhone 13 (ou 12S) avec des évolutions minimalistes concentrées sur le processeur, l'écran et la photographie ainsi qu'une meilleure autonomie. La presse spécialisée évoque aussi l'ajout d'une connexion satellitaire mais cette technologie ne devrait pas être prête pour cette année.

La keynote verra aussi le lancement officiel d'iOS 15 et ses multiples avancées (appels FaceTime à plusieurs, mode Focus, Live Text, etc.)présentées lors de la WWDC en juin dernier. Déjà disponible en version bêta, la mise à jour sera lancée dans sa version définitive auprès du grand public dans les heures suivant la keynote.

Un nouveau design pour l'Apple Watch

L'iPhone ne sera sans doute pas le seul appareil présenté dans la soirée. Apple profite généralement de sa conférence de rentrée pour évoquer l'Apple Watch. L'Apple Watch Series 7 devrait cette année bénéficier d'un nouveau design, avec un cadran et un écran étendus et un format carré plus proche de ceux des derniers iPad et de l'iPhone, dans une logique d'uniformisation des différentes gammes de produits.

L'Apple Watch, la montre intelligente la plus populaire au monde Crédit : AFP

Mais cela pourrait contraindre Apple à décaler son lancement d'une ou plusieurs semaines et à la proposer dans de plus faibles volumes. La nouvelle gamme pourrait aussi ne pas être compatible avec les bracelets des précédentes générations.

L'Apple Watch devrait aussi hériter d'un processeur amélioré, plus endurant, et d'un nouveau système d'exploitation qui sera présenté lors de la keynote. Mais elle devrait faire l'impasse sur de nouvelles fonctionnalités de santé (glucomètre, tensiomètre), Apple se concentrant sur les mises à jour des options déjà disponibles, comme l'électrocardiogramme, le suivi du sommeil et la mesure du taux d'oxygène dans le sang.

Une mise à jour importante pour les AirPods

Autre annonce attendue, les AirPods devraient avoir droit à une troisième déclinaison et leur plus grand changement en matière de design depuis leur lancement en 2016. La nouvelle version des écouteurs iconiques d'Apple se rapprocherait davantage du format des AirPods Pro avec des tiges plus courtes et trois embouts ajustables pour personnaliser le maintien dans les oreilles.

Les AirPods Pro tranchent avec le design allongé de la version classique Crédit : RTL

Le format intra-auriculaire et la réduction de bruit active resteraient l'apanage des AirPods Pro. Mais les nouveaux AirPods devraient profiter des améliorations sonores de la puce H1 avec un amplificateur dynamique similaire à celui des AirPods Pro.



Des rumeurs annoncent également la prise en charge de l'audio spatial et du son surround Dolby Atmos ainsi que l'intégration des AirPods 3 au réseau "Localiser" d'Apple pour les retrouver lorsqu'ils sont hors de portée de l'iPhone. Enfin, une fonctionnalité "Conversation boost" promet d'améliorer la qualité des conversations téléphoniques via la mise à jour iOS 15.

L'iPad et le Mac lors d'une prochaine keynote ?

Apple est aussi attendu avec de nouvelles versions de l'iPad Mini, sa tablette ultra compacte, qui n'a plus été mise à jour depuis 2019, de l'iPad d'entréede gamme et du MacBook Pro, qui n'est toujours pas proposé en version 16 pouces avec la puce M1 aux performances décuplées. Mais les analystes s'attendent plutôt à voir le groupe californien réserver ces annonces à une autre conférence qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.