iPhone 12 : prix, design, nouveautés... Portrait-robot du futur smartphone d'Apple

publié le 11/10/2020 à 08:30

Un mois après une première keynote mi-septembre, Apple va tenir une nouvelle conférence de presse ce mardi 13 octobre à 19 heures, au cours de laquelle il devrait dévoiler ses premiers iPhone 5G. Depuis 2012, le géant américain avait pris l'habitude de présenter ses nouveaux smartphones autour du 10 septembre. Mais la crise sanitaire a perturbé le calendrier du groupe qui se lance dans la bataille de la 5G avec plusieurs semaines de retard sur ses concurrents.

Si la nouvelle génération du réseau mobile n'est pas encore un argument déterminant à l'achat d'un smartphone pour les consommateurs français, elle revêt un enjeu capital pour la firme de Cupertino, désormais numéro 3 mondiale derrière Huawei et Samsung. Attendue en France d'ici la fin de l'année, la 5G est déjà lancée dans les marchés principaux d'Apple, et tous ses rivaux y vendent déjà des téléphones compatibles. L'iPhone, toujours central dans la stratégie du groupe malgré des ventes en baisse, ne peut pas se permettre de rater ce virage face à une concurrence très aiguisée.

À quelques jours de la conférence, les contours de cette nouvelle génération d'iPhone ne font plus gère de doute. Apple devrait capitaliser sur les points forts de la génération précédente, améliorer certaines fonctionnalités phares et segmenter encore un peu plus sa gamme en introduisant un iPhone plus abordable pour compléter son offre. On fait le point sur les caractéristiques attendues des futurs iPhone 12.

La gamme : 4 versions, 3 tailles

Les sources évoquent la commercialisation de quatre modèles d'iPhone 12 cette année, dont un iPhone 12 Mini plus compact et plus abordable qui viendrait s'ajouter à l'iPhone 12 classique et aux deux versions Pro afin de segmenter encore un peu plus la gamme avec un point d'entrée plus accessible capable de rivaliser avec les marques chinoises et Samsung sur le milieu de gamme.

Voici comment devrait s'articuler la future gamme :

- iPhone 12 avec écran 5,4 pouces à partir de 649 ou 699 dollars.

- iPhone 12 Max avec écran 6,1 pouces à partir de 749 ou 799 dollars.

- iPhone 12 Pro avec écran 6,1 pouces à 120 Hz à partir de 999 dollars.

- iPhone 12 Pro Max avec écran 6,7 pouces à 120 Hz à partir de 1.099 dollars.

Design : un boîtier plus carré qui rappelle l'iPhone 4

Apple devrait introduire quelques changements en matière de design et proposer un cadre très inspiré par les iPhone 4 et 5, avec des bords plus carrés que sur les versions précédentes. Les bordures autour de l'écran devraient être plus contenues et l'encoche, qui loge les composants de la reconnaissance faciale Face ID, devrait s'affiner davantage.

L'iPhone 12 devrait être proposé dans des coloris noir, blanc, rouge, vert et bleu. De son côté, l'iPhone 12 Pro serait proposé en argent, graphite, or et bleu.

Visuel de l'iPhone 12 imaginé par EverythingApplePro Pro Crédit : EverythingApplePro

Écran : OLED pour tous et 120 Hz pour les Pro

Les quatre iPhone devraient aussi avoir droit à un écran Oled. Cette technologie était réservée aux versions Pro jusqu'ici. Mais seules les versions Pro devraient avoir droit à un écran rafraîchi à 120 Hz, la grande tendance des derniers smartphones haut de gamme.



Cette technologie garantit un meilleur confort visuel avec un défilement plus rapide et des animations plus fluides de l'interface. Les versions Pro passeraient au 120 Hz avec la même technologie ProMotion que les derniers iPad pro. Les versions classiques se contenteraient d'un écran OLED à 60 Hz. Seul l'iPhone SE conserverait un écran LCD dans la gamme d'iPhone en 2020.

Puissance : une puce plus véloce et plus économe

Les quatre modèles seront compatibles avec la 5G, dont les premiers avantages ne seront pas déterminants pour le public français avant plusieurs années. En revanche, ils vont bénéficier dès leur sortie de tous les avantages de la nouvelle puce A14, la première gravée en 5nm par Apple qui promet d'offrir des performances exceptionnelles en terme de vélocité et d'autonomie. On évoque des gains de 15% au niveau des performances par rapport à l'iPhone 11.

Quelles améliorations en photo ?

Côté photo, les versions classiques de l'iPhone 12 devraient conserver le module à double appareil photo grand-angle et ultra grand-angle de 12 Mpx de l'iPhone 12. Les versions Pro devraient quant à elles bénéficier d'une triple caméra et accueillir un capteur Lidar de profondeur, comme sur le dernier iPad Pro.



En plus d'offrir de meilleures expériences de réalité augmentée, ce capteur améliorerait la gestion de la profondeur pour le mode portrait en permettant à l'appareil photo de mieux comprendre son environnement. Il serait aussi utile pour les prises de vue en basse lumière avec un autofocus plus rapide et une stabilisation d'image renforcée.



Les quatre modèles devraient globalement offrir un meilleur rendu grâce au traitement de l'image plus performant du nouveau processeur.

L'iPhone 12 Pro pourrait gagner un nouveau capteur pour mieux gérer la profondeur Crédit : Phone Arena

Prix et date de sortie

Présentés mardi, les nouveaux iPhone devraient être disponibles en précommande le vendredi suivant la keynote, le 16 octobre, et arriver en magasin une semaine après, le 23 octobre. Les prix devraient se situer dans les mêmes eaux que l'an dernier avec un ticket d'entrée fixé entre 649 et 699 dollars et un plus haut culminant à 1.399 dollars.



Voici les tarifs auxquels on s'attend selon les derniers rapports :



- iPhone 12 mini 64 Go (649 dollars), 128 Go (699 dollars), 256 Go (799 dollars).

- iPhone 12 64 Go (749 dollars), 128 Go (799 dollars), 256 Go (899 dollars).

- iPhone 12 Pro 128 Go (999 dollars), 256 Go (1.099 dollars), 512 Go (1.299 dollars).

- iPhone 12 Pro Max 128 Go (1.099 dollars), 256 Go (1.199 dollars), 512 Go (1.399 dollars).



Il faudra certainement compter une centaine d'euros supplémentaire à la conversion en France, car Apple prend toujours en compte les taxes locales dans sa tarification française.



À noter que les iPhone ne seront pas vendus avec un chargeur cette année. Comme la société vient de le faire pour la dernière Apple Watch, Apple aurait décidé de ne plus inclure cet accessoire dans la boîte pour réduire l'empreinte environnementale de ses produits.