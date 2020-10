Apple va tenir une deuxième keynote mardi 13 octobre pour présenter l'iPhone 12

publié le 06/10/2020 à 21:24

L'iPhone 12 est imminent. À moins d'un revirement inattendu, Apple va présenter la prochaine génération de son smartphone vedette mardi 13 octobre à 19 heures. Le groupe informatique américain a officialisé ce mardi 6 octobre la date de sa seconde conférence en ligne de l'automne qui sera une nouvelle fois diffusée en direct depuis son campus californien de l'Apple Park.

L'invitation adressée à la presse met l'accent sur la "vitesse", un maître-mot qui peut à la fois faire référence au nouveau processeur A14 gravé en 5 nm qui équipera les futurs iPhone mais aussi aux débits ultra-rapides promis par le réseau 5G auquel l'iPhone 12 sera le premier mobile de la marque capable de s'y connecter.

Un mois après une keynote centrée sur l'Apple Watch et l'iPad, cette nouvelle conférence devrait logiquement longuement s'attarder sur les caractéristiques de la nouvelle gamme d'iPhone. Quatre modèles sont attendus cette année avec un iPhone 12 Mini plus compact et plus abordable qui viendrait s'ajouter à l'iPhone 12 classique et aux deux versions Pro afin de segmenter encore un peu plus la demande.

Voici comment devrait s'articuler la future gamme:

- iPhone 12 avec écran 5,4 pouces

- iPhone 12 Max avec écran 6,1 pouces

- iPhone 12 Pro avec écran 6,1 pouces à 120 Hz

- iPhone 12 Pro Max avec écran 6,7 pouces à 120 Hz

Écran amélioré, nouveaux coloris et nouveau capteur photo

Pour la première fois, les quatre modèles devraient avoir droit à un écran Oled. Cette technologie était réservée aux versions Pro jusqu'ici. Mais seules les versions Pro devraient avoir droit à un écran rafraîchi à 120 Hz, qui garantit un meilleur confort visuel avec un défilement plus rapide et des animations plus fluides. Les versions classiques se contenteraient d'un écran Oled à 60 Hz.

Apple devrait introduire quelques changements en matière de design et proposer un cadre très inspiré par les iPhone 4 et 5, avec des bords plus carrés que sur les versions précédentes. Les bordures autour de l'écran devraient être plus contenues et l'encoche, qui loge les composants de la reconnaissance faciale Face ID, devrait s'affiner davantage. Un coloris bleu nuit pourrait remplacer le vert de la génération actuelle. Une version jaune dorée est également pressentie.

Côté photo, les versions classiques de l'iPhone 12 devraient conserver le module à double appareil photo grand-angle et ultra grand-angle de l'iPhone 12. Les versions Pro devraient quant à elles bénéficier d'une triple caméra et accueillir un capteur Lidar de profondeur, comme sur le dernier iPad Pro. En plus d'offrir de meilleures expériences de réalité augmentée, ce capteur améliorerait aussi les prises de vue en basse lumière avec un autofocus plus rapide et une stabilisation d'image renforcée.

La keynote pourrait aussi accoucher de certains produits attendus de longue date comme les Air Tags, les balises connectées capables de retrouver les objets, voire le casque Apple Studio. Réponses dans une semaine.