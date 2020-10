publié le 07/10/2020 à 16:41

Le coronavirus bouscule même les habitudes les plus ancrées des géants de ce monde. Chaque mois de septembre depuis bientôt dix ans, Apple avait coutume de lever le voile sur un nouvel iPhone devant des milliers de journalistes venus du monde entier. Cette année, la firme de Cupertino a organisé mi-septembre une keynote sans public, ni iPhone, la pandémie ayant érigé la visioconférence en nouveau standard des événements internationaux et retardé de plusieurs semaines la production du nouveau téléphone vedette siglé de la pomme croquée.

Mais comme Apple n'envisage pas un seul instant de ne pas présenter les premiers iPhone 5G en mondovision, les fans de la marque vont pouvoir assister à une seconde keynote cet automne à moins d'un mois d'intervalle. Le groupe technologique a confirmé la tenue d'une nouvelle conférence de presse mardi 13 octobre prochain qui sera diffusée en streaming à partir de 19 heures depuis son campus californien de l'Apple Park à Cupertino.

Les indices glissés dans l'invitation envoyée aux médias laissent peu de place au doute : il sera question de vitesse, un slogan qui peut faire à la fois référence au gain de performance offert par la puce intégrée dans les prochains iPhone mais aussi à leur compatibilité avec la 5G et ses promesses de débits ultra-rapides. Les couleurs jaune et bleu dominantes du visuel peuvent être lues comme des indices des nouveaux coloris introduits dans la gamme cette année.

Apple organise une deuxième keynote cet automne. Les premiers iPhone 5G seront présentés mardi prochain à 19h. pic.twitter.com/i8TcUoCFtl — Benjamin Hue (@benjaminhue) October 6, 2020

L'iPhone pourrait être accompagné par d'autres annonces. La presse spécialisée croit voir dans les cercles entourant le logo d'Apple la silhouette d'un HomePod ou d'un casque audio voire les ondes des AirTags, trois produits également pressentis pour la conférence. Tour d'horizon des annonces que l'on attend.

4 modèles d'iPhone 12 dont un plus compact

Les sources évoquent la commercialisation de quatre modèles d'iPhone 12 cette année, dont un iPhone 12 Mini plus compact et plus abordable qui viendrait s'ajouter à l'iPhone 12 classique et aux deux versions Pro afin de segmenter encore un peu plus la gamme.

Voici comment devrait s'articuler la future gamme:

- iPhone 12 avec écran 5,4 pouces

- iPhone 12 Max avec écran 6,1 pouces

- iPhone 12 Pro avec écran 6,1 pouces à 120 Hz

- iPhone 12 Pro Max avec écran 6,7 pouces à 120 Hz

Les quatre modèles devraient être compatibles avec la 5G, dont les premiers avantages ne seront pas déterminants pour le public français avant plusieurs années. Ils vont aussi bénéficier de la nouvelle puce A14, la première gravée en 5nm par Apple. Les rumeurs annoncent des performances exceptionnelles en terme de vélocité et d'autonomie.

Les quatre iPhone devraient aussi avoir droit à un écran Oled. Cette technologie était réservée aux versions Pro jusqu'ici. Mais seules les versions Pro devraient avoir droit à un écran rafraîchi à 120 Hz, qui garantit un meilleur confort visuel avec un défilement plus rapide et des animations plus fluides. Les versions classiques se contenteraient d'un écran Oled à 60 Hz.

Concept d'iPhone 12 Crédit : Phone Arena

Apple devrait introduire quelques changements en matière de design et proposer un cadre très inspiré par les iPhone 4 et 5, avec des bords plus carrés que sur les versions précédentes. Les bordures autour de l'écran devraient être plus contenues et l'encoche, qui loge les composants de la reconnaissance faciale Face ID, devrait s'affiner davantage. Un coloris bleu nuit pourrait remplacer le vert de la génération actuelle. Une version jaune dorée est également pressentie.



Côté photo, les versions classiques de l'iPhone 12 devraient conserver le module à double appareil photo grand-angle et ultra grand-angle de l'iPhone 12. Les versions Pro devraient quant à elles bénéficier d'une triple caméra et accueillir un capteur Lidar de profondeur, comme sur le dernier iPad Pro. En plus d'offrir de meilleures expériences de réalité augmentée, ce capteur améliorerait aussi les prises de vue en basse lumière avec un autofocus plus rapide et une stabilisation d'image renforcée.

Un premier casque AirPods Studio

Apple pourrait profiter de la conférence de mardi pour accélérer dans l'audio. Le site spécialisé Bloomberg a remarqué que l'entreprise avait fait un grand ménage sur son site en septembre pour expulser de son catalogue les casques audio et les enceintes connectées commercialisés par ses rivaux Bose, Sonos ou Logitech. Ce rafraîchissement pourrait préparer le terrain à l'arrivée du premier casque audio d'Apple et une nouvelle version de son enceinte HomePod.



Fort du succès des AirPods, Apple travaille depuis plusieurs mois sur son premier casque audio sans-fil. Celui-ci s'appellerait AirPods Studio. Décliné en deux versions standard et sport, il devrait proposer une technologie de réduction du bruit ambiant. Il serait aussi capable de reconnaître automatiquement l'oreille droite et l'oreille gauche de l'utilisateur pour distribuer les bons signaux audio même s'il n'est pas porté dans le bon sens. Apple pourrait le présenter ce mardi pour concurrencer les meilleurs modèles du genre, les casques WH-1000XM4 de Sony et Headphone 700 de Bose.

Un HomePod plus petit et plus abordable

Deux ans après sa sortie, l'enceinte connectée d'Apple peine à exister face aux produits d'Amazon et Google, en raison notamment d'un prix plus élevé que ses concurrentes. Malgré des qualités acoustiques évidentes, elle ne représenterait que 5% des ventes. Pour toucher un plus large public, Apple serait sur le point de lancer une version moins puissante, plus petite et plus abordable du produit ainsi que de nouvelles améliorations pour Siri, l'assistant vocal qui permet de le piloter.

Des balises connectées pour retrouver ses objets

La keynote pourrait aussi accoucher de certains produits attendus de longue date comme les Air Tags, les balises connectées capables de retrouver les objets. Plusieurs éléments ont été observés dans les lignes de code du dernier logiciel de l'iPhone faisant référence à cet accessoire circulaire à accrocher ou à coller à des objets dénués de connectivité pour les retrouver ensuite via l'application "Localiser" d'Apple. Il devrait même être possible de définir un périmètre de sécurité pour être informé lorsque les objets flanqués des AirTags dépassent une certaine limite.