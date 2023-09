iOS 17 arrive lundi sur les iPhone : NameDrop, Stanby, Messages...

De nouvelles fonctions arrivent sur vos iPhone. Comme chaque année, Apple s'apprête à déployer la mise à jour du système d'exploitation de ses smartphones vedettes quelques jours après sa keynote de rentrée. Le déploiement d'iOS 17 est prévu ce lundi 18 septembre en fin de journée en France. Avec plusieurs nouveautés qui promettent de modifier un tant soit peu l'utilisation des iPhone à la clé.

Après une précédente itération centrée sur les performances de l'iPhone, Apple s'est concentré sur les outils du quotidien, à commencer par l'application Téléphone, qui laissera la possibilité de personnaliser les contacts apparaissant à l'écran lors d'un appel entrant, avec des filtres de photo, des couleurs et polices originales et des émojis.

Apple a aussi prévu tout un t'as d'améliorations pour son application Messages qui introduira un moteur de recherche par filtre, pour retrouver plus facilement un message ou un document échangé dans une conversation. L'entreprise revoit aussi le fonctionnement des "stickers", avec la possibilité de créer des "live stickers" en détachant le sujet de l'arrière-plan d'une photo et en appliquant des effets. Ces autocollants pourront être utilisés pour réagir à des messages et importés dans d'autres messageries et applications pour iPhone. Une fonction de sécurité doit aussi permettre de prévenir lorsqu'un proche n'est pas rentré à son domicile ou s'il a embarqué à l'aéroport s'il a partagé sa position.

Le résumé des nouveautés à venir sur iOS 17 Crédit : Apple

Avec iOS 17, il sera possible de laisser un message si un contact ne répond pas à un appel vidéo FaceTime. Une option permettra aussi de retranscrire en direct les messages vocaux. L'application fonctionnera désormais sur l'Apple TV pour passer ses appels visio sur l'écran du téléviseur à l'aide du micro et de la caméra de l'iPhone.

Un AirDrop des contacts et un journal intime embarqué