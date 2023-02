Apple : pourquoi les iPhone et iPad affichent toujours la même heure dans les pubs ?

Cette heure c’est 9h41. Et c’est comme ça depuis 2007. Vous vous doutez bien que si Apple a choisi une heure aussi précise au lieu d’une heure fixe style 17 heures, c’est qu’il y a une bonne raison. Elle est liée au fondateur de la marque : Steve Jobs.

Ce n’est pas l’heure à laquelle il mangeait une pomme, il adorait ça d’où le logo de sa marque. C’est l’heure à laquelle le 29 juin 2007, Steve Jobs a présenté le tout premier Iphone, lors d’une conférence aux États-Unis. Cette présentation a démarré à 9h et 42 minutes plus tard, le monde découvre le premier visuel de l’iPhone. Sur l’image affichée, l’heure est à 9h42. Je sais j’ai parlé de 9h41 au début de ce podcast. C’est parce qu’en 2010, avec la révélation du tout premier iPad, cette fois c’était une minute plus tôt que l’Iphone, alors Apple a uniformisé tout ça et fait de 9h41, l’heure pour tous ses terminaux.

Et si, à une minute près, iPhone et iPad ont été présentés à la même heure, c’est tout sauf une coïncidence. Scott Forstall, l'ingénieur qui a bossé sur leur création, l’a expliqué : chez Apple, ils conçoivent les présentations de lancement de façon à ce que l’annonce du produit se fasse environ au bout de 40 minutes. C’est pile le moment où les gens sont encore en haleine mais pourraient commencer à s’impatienter. Ça a été étudié par des spécialistes.

Donc quand l’image du produit apparaît à l’écran, on s’assure que l’heure affichée soit proche de l’heure réelle qui s’affiche sur les montres du public. Et comme on sait qu’on ne sera pas à 40 minutes pile, on se donne une ou deux minutes de marge.

