Apple présente iOS 17 à la WWDC lundi soir : quelles nouveautés à venir sur vos iPhone cet automne ?

Une fois n'est pas coutume, la présentation des nouveautés du système d'exploitation de l'iPhone ne devrait pas être la principale attraction de la WWDC 2023. Si l'on en croit les spécialistes et un faisceau d'indices de plus en plus concordants, le rendez-vous annuel dédié aux développeurs de l'écosystème d'Apple qui s'ouvre ce lundi 5 juin (à suivre en direct sur RTL.fr à partir de 19h) devrait être le théâtre du lancement du produit phare du géant californien en 2023, son premier casque de réalité mixte, première embardée d'Apple dans un marché technologique émergent depuis plusieurs années.

Même reléguée au second plan, l'annonce d'iOS 17 sera scrutée de près par des millions de développeurs et de spectateurs soucieux de découvrir quelles innovations logicielles seront implémentées cet automne dans le milliard et demi d'iPhone en circulation à travers le monde.

Les contours du nouvel OS ont déjà été évoqués dans la presse spécialisée. Selon toute vraisemblance, cette future mouture devrait se montrer plus pauvre en nouveautés qu'iOS 16 l'an dernier, Apple préférant se concentrer sur les améliorations des performances globales de l'iPhone et l'intégration d'iOS au nouvel écosystème de son casque de réalité mixte.



Un écran de verrouillage transformable en écran connecté

La prochaine mise à jour viendra optimiser le fonctionnement du système d'exploitation actuel. La plupart des changements concernent l'interface du téléphone ou des applications natives. Ainsi, le centre de contrôle de l'iPhone - qui donne un accès rapide aux connexions et aux différents réglages de l'appareil - devrait hériter d'un nouveau design pour la première fois en 6 ans.



De nouvelles options de personnalisation de l'écran verrouillé - introduit l'an dernier - devraient être proposées pour le transformer en véritable écran connecté en position horizontale, avec la possibilité d'afficher les éléments du calendrier, les notifications ou la météo. Apple devrait aussi permettre d'ajuster librement le niveau d'éclairage de la lampe torche, ce qui est seulement possible sur 4 niveaux prédéfinis aujourd'hui, et d'afficher les paroles des chansons d'Apple Music directement sur l'écran d'accueil.

Des nouveautés sont aussi attendues en matière d'accessibilité. Apple a d'ores et déjà annoncé la fonction Assistive Access, un mode simplifié de l'iPhone contrôlé par une personne de confiance pour les personnes souffrant de déficiences cognitives. Une fonction Live Speech promet également de permettre à une personne n'ayant pas l'usage de la voix d'écrire du texte qui sera lu à haute voix par l'iPhone lors d'un appel téléphonique, avec, en outre, la possibilité pour les personnes risquant de perdre leur capacité à parler de créer une voix qui ressemble à la leur grâce à une technologie de synthèse vocale.

La fin de l'exclusivité de l'App Store sur les produits Apple ?

Enfin, il y a fort à parier que le plus grand changement apporté par iOS 17 n'ait pas les honneurs de la conférence d'Apple. Et pour cause : en raison de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements européens DMA et DSA sur le marché et les services numériques, la firme californienne devrait être contrainte d'ouvrir son système d'exploitation mobile à la concurrence dès iOS 17. A commencer par son magasin d'applications, l'App Store, aujourd'hui la seule porte d'entrée dans l'iPhone, qui pourrait être forcé de cohabiter avec des magasins applicatifs tiers pour se conformer aux règles de libre concurrence européenne.

Cette mesure, qui devrait aussi contraindre l'application Messages à devenir interopérable avec les autres messageries, soulève de nombreuses questions tant elle remet en cause le modèle mis en place par Apple ces dernières années, et notamment le prolifique système de commissions prélevées sur les achats via l'App Store.

Opposée à la réforme, la marque a d'ores et déjà souligné qu'une telle obligation réglementaire serait de nature à affaiblir la sécurité de ses smartphones qui s'ouvriraient à de nouvelles sources moins exigeantes. Les ingénieurs du groupe plancheraient d'ailleurs sur une nouvelle forme de commission qui pourrait être prélevée sur les applications issues de ces circuits parallèles afin de les faire vérifier avant leur distribution sur l'iPhone.