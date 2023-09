Après le DSA, le Digital Services Act, qui impose depuis peu des obligations de transparence et de lutte contre les discours de haine et la désinformation aux plateformes, l'Union européenne prépare l'arrivée d'un autre texte, le DMA, le Digital Market Act, qui doit fixer des règles plus strictes à ces mêmes géants du numérique pour mettre fin aux abus de position dominante.

Prévu pour mars 2024, ce nouveau règlement européen a franchi une étape importante mercredi 6 septembre avec la publication par la Commission européenne de la liste des "portails d'accès" au numérique, les systèmes d'exploitation, services de messagerie et moteurs de recherche les plus importants et populaires en Europe sur lesquels vont peser ces nouvelles obligations.

À compter du 6 mars prochain, les plateformes suivantes devront appliquer les directives du DMA : Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta et Microsoft. La Commission européenne a complété la liste en précisant les services spécifiquement visés par les nouvelles obligations.

Sur le marché publicitaire, on retrouve Amazon, Google et Meta. Chrome et Safari sont concernés pour les navigateurs. Amazon Marketplace, l'App Store, Google Maps, Google Play, Google Shopping et Facebook Marketplace sont visés en tant qu'intermédiaires. Android, iOS et Windows PC sont visés en tant que systèmes d'exploitation et Google Search en tant que moteur de recherche, contrairement à Bing. Côté réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram et LinkedIn sont cités. Comme YouTube pour les services de partage de vidéos.