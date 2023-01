Galaxy S23, iPhone 15, Redmi Note 12... Les smartphones les plus attendus de 2023

Après une année 2022 marquée par des difficultés de production dans un contexte économique et géopolitique tendu, le marché de la téléphonie pourrait reprendre des couleurs en 2023. Les livraisons mondiales de smartphones devraient connaître un nouveau sursaut dans les prochains mois avec la montée en puissance de certaines technologies, comme les capteurs 200 mégapixels, les écrans pliants ou la recharge ultra-rapide, entraperçues l'an passé sur les modèles les plus en pointe.

Samsung ouvrira le bal des annonces dès le 1er février avec la présentation du Galaxy S23 qui promet de définir les tendances à venir dans l'univers Android tout le long de l'année. Puis les autres constructeurs prendront le relai lors de leurs événements dédiés ou des salons technologiques, comme le Mobile World Congress de Barcelone fin février, jusqu'au lancement de l'iPhone 15 cet automne, qui pourrait toutefois être quelque peu éclipsé par la présentation du tout premier casque de réalité mixte d'Apple avant cet été.



iPhone 15, Galaxy S23, Pixel Fold, Xiaomi 13... Nous avons compilé dans cet article la plupart des smartphones les plus attendus des mois à venir.

Samsung Galaxy S23 : le 1er février

Lancement phare du début d'année, le Galaxy S23 sera présenté le 1er février à l'occasion de la conférence Samsung Galaxy Unpacked organisée à San Francisco. Le géant coréen est attendu à la relance après des ventes de Galaxy S22 légèrement décevantes. Trois nouveaux modèles devraient être proposés, dont une version S23+ grand format et une version Ultra très haut de gamme.

La gamme Galaxy S22 Ultra Crédit : RTL

Le design devrait être dans la lignée de la génération actuelle avec une grande dalle aux taux de rafraîchissement adaptatif renfermant un lecteur d'empreinte digitale. Les principaux changements sont attendus à l'arrière avec l'intégration d'un capteur photo principal de 200 mégapixels sur le modèle Ultra qui promet un niveau de détail inégalité sur mobile et de meilleurs zooms numériques. Les autres versions se contenteront d'un capteur de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels associés à un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x. Sous le capot, Samsung passerait à la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui devrait offrir une autonomie à la hausse. Les prix pourraient augmenter en France, à partir de 959 euros pour la version classique.

iPhone 15 : cet automne

Après un iPhone 14 aux nouveautés timides, l'iPhone 15 devrait marquer la généralisation de la Dynamic Island, l'encoche interactive introduite sur les versions Pro actuelles, à tous les modèles présentés cet automne pour transformer la partie supérieure de l'écran en mini centre de notifications. Autre changement attendu, l'ajout de boutons haptiques à la place des boutons physiques de volume pour renforcer la solidité des iPhone. Apple devrait poursuivre dans sa stratégie de segmentation en deux gammes, avec des versions classiques munies d'une puce A16 Bionic et des versions Pro dotées d'un processeur A17 gravé en 3 nm. On parle aussi de l'ajout d'un zoom périscopique sur les modèles les plus hauts de gamme pour améliorer les capacités du zoom. En revanche, le passage à la connectique USB-C, imposé par l'Union européenne, ne devrait pas intervenir avant la prochaine génération.

L'iPhone 14 Crédit : AFP

Oppo, Honor, Google... L'année des smartphones pliants

Les smartphones pliants s'imposent de plus en plus dans le paysage de la téléphonie. Lancée par Samsung, cette technologie permet de limiter l'encombrement des écrans de plus en plus grands grâce à un système de charnière qui permet de les replier dans le sens de la hauteur, comme un livre, ou de la largeur, comme les téléphones à clapet d'antan. De plus en plus de marques s'engouffrent dans le sillage de Samsung, à commencer par Oppo qui a lancé un premier modèle, le Find N, en Chine, en fin d'année. Son successeur, le Find N2, est attendu en Europe dans les prochaines semaines avec une version Flip à clapet pour venir jouer sur les plates-bandes du Galaxy Z Fold et du Galaxy Z Flip, les modèles phares de Samsung. Google et Honor sont aussi attendus sur ce segment avec leur premier produit, qui devraient toutefois être proposés à des tarifs élitistes.

Les smartphones pliables, comme le Galaxy Z Flip 4 de Samsung, seront l'une des tendances mobiles de 2023 Crédit : Samsung

Google Pixel 8 : cet automne

Ces dernières années, Google a imposé ces Pixel comme l'une des meilleures alternatives Android à l'iPhone. La force de ces smartphones réside dans l'optimisation de leur expérience Android, la plus poussée du marché, et dans la maîtrise du traitement algorithmique de l'image de Google qui leur permet de proposer l'un des meilleurs appareils photo du secteur. Les Google Pixel 8 devraient s'inscrire dans cette lignée avec une puce améliorée et les dernières fonctionnalités exclusives d'Android révélées au printemps lors de la conférence Google I/O. En parallèle, les avantages des derniers Pixel 7 devraient être déclinés dans une version 7A plus abordable lancée d'ici cet été.

Le Pixel 6A est l'un des meilleurs modèles à moins de 500 euros du moment Crédit : Google

Xiaomi 13 : cet hiver

Les nouveautés de Xiaomi figurent également chaque année parmi les modèles les plus scrutés par le public. La marque chinoise a officialisé sa série Xiaomi 13 sur ses terres en déce