Comment effacer ses données personelles sur internet ?

L'organisme UFC-Que Choisir, lance ce mercredi 25 janvier une campagne #JeNeSuisPasUneData. L'objectif, étant de faire prendre conscience des enjeux de la protection des données personnelles.

Quand vous naviguez sur Internet, souscrivez à une carte de fidélité dans un magasin ou quand vous acceptez d'être géolocalisé sur une application, vous laissez des traces. Parfois, cela peut se retourner contre vous. L'UFC-Que Choisir a noté par exemple que des agences de voyage peuvent faire payer plus cher des vacances, s'ils sont réservés sur le site internet avec un ordinateur Apple, car ils considèrent les clients comme plus riches.

En Suisse, ce sont des mutuels santé qui vous font payer plus cher quand ils voient que vous ne faites plus de sport. Elles peuvent également connaître votre vitesse, où vous êtes et quand vous vous arrêtez parce que vous êtes géolocalisé avec votre smartphone ou votre montre connectée. Et quand vous regardez des vidéos avec un téléphone particulier sur YouTube, Facebook, Netflix ou Google, on va vous proposer toujours la même chose. Un algorithme va vous enfermer, en pensant vous faire plaisir. Mais vous pouvez toujours reprendre la main et en quelques clics à peine, et demander l'effacement de vos données personnelles.

Pour savoir quelles données ont été collectées, le site respectemesdatas.fr offre plusieurs conseils pour faciliter ses démarches.

