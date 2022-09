L'iPhone 14 débarque en France au prix fort : faut-il passer à la nouvelle génération ?

Une semaine après leur présentation le 7 septembre lors de la keynote de rentrée d’Apple, les nouveaux iPhone sont disponibles en France depuis ce vendredi 16 septembre. Ils débarquent avec leurs nouveautés et un prix en hausse, qui pourrait rebuter certains acheteurs potentiels.

Comme l’an passé, quatre modèles composent la gamme. Mais l’iPhone 14 est désormais décliné dans un grand format 14 Plus en lieu et place de l’ancienne version Mini. L’iPhone 14 Pro est toujours accompagné par une version Pro Max XL.

De l’avis des premiers testeurs, ces nouveaux appareils ne font pas le grand écart avec la génération précédente. Vitrine du savoir-faire d’Apple, les versions Pro promettent des améliorations appréciables en matière de photo, de design et d’autonomie.

De son côté, l’iPhone 14 standard se contente d’une mise à jour plus anecdotique, qui le pose davantage comme une sorte d’iPhone 13S et ne justifie pas forcément un renouvellement au regard de son prix désormais supérieur à 1.000 euros.

Pourquoi le prix de l’iPhone 14 a-t-il flambé ?

Ignorant l'inflation galopante qui leste le portefeuille des ménages, Apple n'a pas baissé le prix de ses smartphones cette année, bien au contraire. Annoncés à des tarifs stables aux États-Unis, les nouveaux iPhone ont vu leur prix nettement augmenter en France, l'iPhone 14 standard passant de 909 à 1.019 euros et l'iPhone 14 Pro à 1.329 euros, atteignant même un nouveau sommet tarifaire à près de 1.500 euros dans sa version Max.



Cette hausse, comprise entre 10% et 15%, ne semble pas justifiée par l'introduction d'innovations de rupture, les nouveautés des deux modèles étant plutôt limitées cet automne. L'explication réside plutôt dans la dépréciation de l'euro, qui a perdu de sa valeur face au dollar dans le contexte de l'inflation et de l'invasion russe en Ukraine. Alors que le rapport entre les deux monnaies était plus avantageux pour les Européens jusqu'ici, c'est désormais l'inverse. L'augmentation des coûts logistiques et la tension sur les composants électroniques peuvent aussi expliquer l'inflation du prix des iPhone en France.

L'iPhone 14 ne fait pas beaucoup plus que l'iPhone 13

Dans ce contexte, passer à l'iPhone 14 ne semble pas forcément le choix le plus judicieux si vous possédez déjà un iPhone 13. S'il promet des améliorations en photo, avec l'ajout d'un capteur principal plus grand pour capter plus de lumière, une technologie de traitement numérique plus efficace la nuit et des vidéos mieux stabilisées, l'iPhone 14 n'apporte pas grand-chose en matière de design et de puissance, puisqu'il partage la même puce A15 Bionic que l'iPhone 13. Maigre nouveauté, la détection des accidents, permise par le capteur GPS amélioré, pour prévenir des contacts et les secours en cas d'urgence, ne saurait justifier à elle seule un investissement.

Pour 100 euros de moins, l'iPhone 13 reste donc une option pertinente pour leurs propriétaires et les personnes qui n'avaient pas renouvelé leur téléphone l'an passé. Toujours au catalogue, l'iPhone 13 Mini, constitue une porte d'entrée plus abordable (809 euros) au prix de quelques concessions sur l'autonomie. Un an après leur sortie, ces deux modèles sont parfaitement calibrés pour tirer profit des nouvelles options offertes par la mise à jour iOS 16, proposée à tous les iPhone à partir de l'iPhone 8.

Affiché à 559 euros sur le site d'Apple, l'iPhone SE est une autre option, qui offre autant de puissance que ces modèles dans un format réduit, avec un capteur d'empreintes, mais se montre plus limité en photo. Et si l'iPhone 12 Pro a disparu du catalogue officiel de la marque, il constitue toujours une alternative solide en cette fin 2022, disponible chez la plupart des revendeurs autour de 700 euros.

Le "vrai" nouvel iPhone est l'iPhone 14 Pro

Cette année, Apple a opéré une nette distinction entre l'iPhone classique et l'iPhone 14 Pro, qui sont les "vrais" nouveaux iPhone et concentrent l'essentiel des nouveautés, comme le nouveau processeur A16 Bionic, l'encoche dynamique et le capteur photo 48 mégapixels.



Le principal effet "waouh" réside sans conteste dans la "Dynamic Island" qui vient mettre à jour le design de l'iPhone pour la première fois depuis l'iPhone X. Apple vient combler l'esthétique disgracieuse de l'encoche située en haut de l'écran en la rendant vivante avec des animations qui s'affichent lors de la lecture d'un morceau ou la réception d'un appel, par exemple. Cette encoche dynamique fonctionne comme une nouvelle barre d'informations avec laquelle les utilisateurs peuvent interagir en appuyant dessus pour consulter des notifications et contrôler les applications exécutées en arrière-plan. Il y a fort à parier qu'Apple généralisera cette fonction dans toute la gamme à l'avenir.

L'iPhone 14 Pro fait aussi un bond en matière de photo à la faveur de son nouveau capteur 48 mégapixels, qui vient remplacer le capteur 12 mégapixels habituel pour offrir une résolution quatre fois plus importante aux photos qui bénéficient d'un niveau de détail plus important et de nouvelles possibilités de recadrage. Attention, cependant, le poids des images est à l'avenant, avec des fichiers 20 fois plus volumineux à stocker dans la mémoire du téléphone. Apple a aussi ajouté un téléobjectif avec zoom optique X2 apportant une nuance supplémentaire bienvenue entre le grand-angle et le zoom X3. L'iPhone 14 Pro profite aussi du mode "Always on display", déjà présent sur Android depuis plusieurs années, qui permet d'afficher certaines informations à l'écran même lorsque le téléphone est en veille. Apple promet que cela n'impactera pas outre-mesure l'autonomie. Réponse dans les prochains jours.

Apple propose de payer l'iPhone 14 en 24 fois sans frais

Pour faire passer la pilule de la hausse de prix, Apple propose désormais à ses clients français de s'offrir ses fameux téléphones avec un paiement échelonné, jusqu'à 24 fois sans frais. La marque californienne a conclu pour cela un partenariat avec une startup française. Limitée aux Apple Store et aux commandes sur son site officiel, cette offre implique la constitution d'un dossier de financement et de possibles frais de dossiers. Elle permet d'acquérir l'iPhone 14 à 42,45 euros par mois pendant deux ans, par exemple. Le dispositif aurait cependant rencontré certains dysfonctionnements lors de l'ouverture des précommandes la semaine passée.

