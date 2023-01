ChatGPT : comment l'intelligence artificielle bouscule-t-elle nos vies ?

Le sujet du jour. ChatGPT, un outil de conversation et de création de contenus, capable de rédiger du texte à la demande grâce aux avancées performantes. S'appuyant sur la technologie du langage, ce prototype remet sur le devant de la scène toutes sortes d’interrogations, de fantasmes aussi liées au développement de l’intelligence artificielle.

Pourquoi on en parle ? Cette intelligence artificielle (IA) va-t-elle contribuer à faire disparaître certaines professions ? Va-t-elle faire de nous de gros fainéants sans cerveau ? Que peut-elle nous apporter ? L’homme prépare-t-il sa propre perte ou son avenir ?





Analyse. "Au début, l'IA faisait peur parce qu'on avait la crainte que ça se substitue à l'individu, que ce soit un esprit qui soit un rival de notre propre esprit. En réalité, c'est autre chose. Ce sont des facultés cognitives qui sont simulées et elles sont introduites à l'intérieur de dispositifs technologiques qui peuvent rendre des services extrêmement précieux. On vient de voir les avancées en médecine, dans le domaine bancaire, Jean-Gabriel Ganascia, chercheur au CNRS et professeur d’informatique à la Sorbonne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info