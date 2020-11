publié le 20/11/2020 à 10:08

Ça y est vous allez pouvoir acheter une PlayStation 5 (ou au moins tenter de l'obtenir d'ici Noël pour vous ou vos proches) ! Si la quête pour obtenir la toute nouvelle console du constructeur japonais Sony est déjà difficile, une autre pourrait bien provoquer quelques difficultés... Car qui dit console, dit jeux. Et si vous ne connaissez pas grand chose au monde merveilleux de la culture vidéoludique, vous risquez bien de commettre de terribles erreurs le 25 décembre prochain.

Pour guider les connaisseurs et surtout aider les profanes à se repérer dans la jungle des rayons et des sites web, nous avons compilé pour vous tous les jeux qui seront disponibles sur cette toute nouvelle console.

Il existe trois grandes catégories de titres : les jeux pensés pour la désormais "dépassée" PS4 et qui sont disponibles (en version plus ou moins plus améliorée) sur PS5, les jeux conçus pour cette nouvelle génération bien plus puissante (dont des exclusivités que vous ne trouverez pas sur XBox) et enfin les jeux qui s'apprêtent à sortir. Car, en cette fin d'année 2020, il faut bien être conscient qu'acheter une nouvelle console c'est avant tout faire un pari sur l'avenir.

Mais revenons à nos moutons avec les jeux qui nous ont le plus tapé dans l'œil pour cette fin d'année 2020...

Pour les amoureux d'aventure et de mondes ouverts

- Assassin's Creed Valhalla : voilà une saga dont vous avez certainement dû entendre parler depuis des années. Ubisoft triomphe depuis des années avec ses aventures qui mêlent assassinats, discrétion et voyages temporel. Après avoir exploré l'Italie de De Vinci, la Grèce antique, la France révolutionnaire, voici le tout nouvel opus de la franchise : Valhalla. Comme l'indique ce titre, le studio s'est intéressé à la mythologie et la civilisation nordique pour ce nouveau jeu. Si vous êtes fan de la série Vikings ou que vous avez particulièrement apprécié le dernier jeu God of War qui, lui aussi, passait de la civilisation grecque à celles du nord de l'Europe, vous serez très heureux. Le jeu est aussi disponible sur les consoles précédentes.

- Marvel's Spider-Man : Miles Morales : voici l'un des "vrais" premiers jeux de la PS5. Il a été développé exclusivement pour Sony et ce lancement et vous propose de plonger dans la vie de l'autre grand Spider-Man (que vous avez peut-être découvert dans l'excellent film d'animation Spider-Man : Into the Spiderverse) : Miles Morales. Car oui, Peter Parker n'était pas le seul homme-araignée de Marvel... Bref. ici vous aurez droit de voltiger dans un New York plus vrai que nature. Exploration, combats ultra-dynamiques, scénario qui fera plaisir aux fans des comics... Voilà sans doute le jeu pour tester toute la puissance de la PS5 (la gestion des reflets dans les vitres ou des particules omniprésentes est un vrai plaisir).

- Watch Dogs Legion : troisième épisode de la série d'Ubisoft qui vous met dans la peu d'un hacker. Si vous aimez la série Black Mirror, vous y retrouverez ici un certain esprit. Ce volet vous plonge dans la ville de Londres post-Brexit dirigée par un gouvernement très conservateur et très porté sur la surveillance numérique de sa population. Il s'agit cependant d'un jeu qui n'a pas été pensé exclusivement pour la PS5. Vous n'aurez donc pas droit à la fameuse "claque visuelle" next-gen.

Si vous aimez... mourir

- Demon's Souls : il s'agit-là de l'autre grand jeu du lancement de cette PS5. Destiné à un public averti, Demon's Souls est le premier volet des jeux du studio japonais From Software baptisés depuis les "soul-like". Dark Souls 1, 2 et 3 ainsi que Bloodborne ou Sekiro, cinq jeux parfaitement cultes aujourd'hui ne seraient pas là sans le succès initial de Demon's Souls sorti initialement sur PS3.



Le jeu a été entièrement retravaillé pour renaître sur PS5 plus beau que jamais. On retrouve ici toute la richesse de cet univers de "dark fantasy" avec ses morts-vivants, ses dragons et ses bosses qui ne feront de vous qu'une bouchée. Préparez-vous à hurler devant votre écran, ces jeux très difficiles (mais jouissifs) ne pardonnent pas.

Si vous aimez vous battre

- Devil May Cry 5 Special Edition : plus beau, plus détaillé, plus riche... Voici, comme l'indique son nom, une nouvelle version "next-gen" de ce très bon jeu d'action japonais qui vous fera découper des myriades de démons avec style. Si vous avez déjà fait ce jeu sur PS4, il n'est sans doute pas nécessaire de remettre le prix pour revivre cette aventure infernale et rock'n'roll.



- Godfall : voici un jeu d'action qui se situe dans un monde fantastique. Vous allez contrôler un guerrier disposant d'une armure légendaire et combattant des hordes d'ennemis. Le jeu se concentre tout particulièrement sur les combats avec, en particulier, des boss mémorables et (surtout) sur la personnalisation de votre personnage. Récupérer de nouveaux équipements pour changer de compétences et devenir de plus en plus fort est au cœur du système de ce jeu. Un jeu qui est très beau sans être une claque pour autant. Si vous êtes allergiques aux jeux répétitifs, fuyez.

- Call of Duty Black Ops: Cold War : le jeu n'est pas exactement dans le line-up officiel de sortie mais tout de même c'est un des gros titres de cet hiver et de cette première génération de jeux PS5. Pas d'épées et de boucliers magiques ici, on retrouve les bonnes vieilles armes de notre réalité dans ce nouveau volet d'une franchise que l'on ne présente plus. Plongée dans la Guerre froide toujours aussi cinématographique. Et nous oublions pas le multi-joueur qui fait la gloire de la saga depuis des années.



- Mortal Kombat 11 : et en parlant de jeu que l'on ne présente plus, voici le dernier-né du jeu de combat mythique. Un jeu de combat dans lequel vous pourrez incarner le Joker, RoboCop ou encore Rambo...

Pour toute la famille

- Bugsnax : un jeu ultra coloré où vous pourrez mener une enquête dans un monde drôle et étrange. Octodad : Dadliest Catch, le précédent titre du studio, vous proposait de devenir un papa poulpe. Ici vous allez devenir un reporter. Un jeu court qui ne fait pas vraiment le pari de la surenchère graphique mais qui pourra occuper les plus jeunes.



- Sackboy : A Big Adventure : plus fun et toujours aussi léger et coloré. Sackboy sera le jeu de plateformes idéal (avec Astro's Playroom qui est offert avec la console et propose un excellent exemple de ce qu'il est possible de faire avec la toute nouvelle manette PS5) pour retrouver les sensations d'un jeu vidéo à la Mario sur votre PS5. Un jeu qui fera fonctionner vos méninges et vos doigts avec des énigmes, puzzles et quelques séquences testant véritablement vos réflexes et votre dextérité.

Pour les fans de sports

- NBA 2K21 : Il n'y a pas que FIFA et PES dans la vie. Si vous n'en pouvez plus des matches de football, essayez de vous mettre au basket avec cette simulation de la légendaire NBA. La version PS5 offre des textures (pour le parquet ou les cheveux) encore plus réalistes et des temps de chargement minuscules. Nouvelles tactiques, nouveau builder de carrière... Un indispensable pour les fans de ce sport.



- Dirt 5 ou WRC 9 : si vous avez une passion certaine pour la course automobile, voici deux titres qui devraient satisfaire vos envies de vitesse et de sensation.

Les jeux prévus pour 2021, 2022... et le futur

Bien sûr, dépenser plus de 500 euros dans une machine (sans compter l'abonnement mensuel pour jouer en ligne), c'est un engagement. Et si vous devez réfléchir aux jeux qui vont vous occuper cet hiver, vous devez surtout penser aux jeux qui vous feront rêver ces prochaines années. Cette console sera certainement votre centre de jeux pour les 5 à 10 prochaines années.



Voici donc quelques-uns des grands titres qui sont déjà prévus ou ont été annoncés pour la PlayStation 5. Naturellement, des retards de production peuvent venir bousculer le calendriers des studios.

- Hitman III (20 janvier 2021)

- Outriders (2 février 2021)

- Far Cry 6 (18 février 2021)

- Kena : Bridge of Spirits (début 2021)

- Marvel’s Avengers (2021)

- Scarlet Nexus (2021)

- Resident Evil Village (2021)

- Final Fantasy XVI (2021)

- Hogwarts Legacy (2021)

- Little Nightmares II (2021)

- Cyberpunk 2077 (2021)

- Ghostwire Tokyo (2021)

- Stray (2021)

- The Lord of the Rings – Gollum (2021)

- Gran Turismo 7

- Horizon Forbidden West

- Ratchet And Clank Rift Apart

- Call of Duty Warzone

- Warframe

- Warhammer : Chaosbane

- Saints Row 5

- Projet Athia

- The Elder Scrolls 6

- Battlefield 6