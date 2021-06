Pôle emploi confirme une fuite de données personnelles de 120.000 chômeurs

L'ampleur de la fuite de données qui a visé Pôle emploi se précise. Selon les premiers éléments de l'enquête interne menée par l'organisme, le nombre de personnes concernées par l'incident est dix fois moins important que prévu. Alors que le hacker qui a mis en vente le fichier début juin affirmait détenir le nom, l'âge, le numéro de téléphone ou le mail de 1,2 million de demandeurs d'emploi, l'incident impliquerait finalement près de 120.000 personnes, rapporte BFMTV.

Pôle emploi assure que les personnes concernées ont été identifiées et contactées pour les inciter à faire preuve de vigilance face au risque de hameçonnage. L'opérateur précise que les identifiants, mots de passe, numéros de sécurité sociale et informations de paiement des victimes ne sont pas compromis par la fuite de données. Selon les premiers résultats de l'enquête, la fuite de données ne serait pas le fruit d'un piratage mais plutôt due à des agissements humains. L'enquête se poursuit pour déterminer plus précisément son origine

Le principal risque pour les victimes est de voir leurs informations personnelles utilisées pour monter des arnaques ciblées, à travers des mails, des SMS ou des appels utilisant des éléments réels pour se faire passer pour Pôle emploi ou un établissement de confiance crédible et leur soutirer d'autres informations voire de l'argent. Il est donc plus que jamais nécessaire de redoubler de vigilance face aux sollicitations reçues.