publié le 11/06/2021 à 10:48

Lors de la keynote d'ouverture de la WWDC, lundi 7 juin, Apple a présenté durant un peu plus de deux heures les principales évolutions à venir dans le logiciel de l'iPhone avec la mise à jour iOS 15 qui sera déployée cet automne.

Cette nouvelle version se concentre sur les communications, avec une refonte de l'application FaceTime, une meilleure gestion des médias partagés dans Messages et un contrôle plus précis des notifications. Apple a aussi insisté sur la nouvelle fonction de reconnaissance de texte de l'appareil photo de l'iPhone et l'évolution de ses offres de stockage dans le cloud.

Comme chaque année, Apple n'a pas pu communiquer sur toutes les nouveautés ajoutées par son nouveau logiciel lors de la keynote. La liste complète publiée par la marque compte plus de 200 occurrences. Certaines fonctionnalités n'ont été qu'effleurées voire carrément éludées en dépit de l'intérêt qu'elles présentent pour la future expérience utilisateur de l'iPhone. Tour d'horizon.

1 - L'iPhone pourra être localisé même s'il est éteint ou effacé

L'application Localiser d'Apple et le réseau d'appareils Find My permettent déjà de retrouver la trace d'un iPhone ou d'un appareil Apple. Mais ils doivent pour cela être allumés afin d'émettre un signal indiquant leur position.

Avec iOS 15, un iPhone éteint ou réinitialisé continuera d'émettre un signal à la faveur d'un mode basse consommation d'énergie. Il fonctionnera alors de la même manière qu'une balise AirTag et son signal pourra être capté par tout autre appareil Apple passant à proximité pour renseigner sa position sur le réseau Find My.

L'iPhone pourra être localisé même s'il est éteint ou effacé Crédit : 9to5Mac

Un message d'avertissement s'affichera la première fois que l'iPhone arrivera à court de batterie sous iOS 15 pour prévenir l'utilisateur que cette fonction permet de le retrouver s'il est perdu ou volé.

2 - Les recherches arrivent sur l'écran verrouillé

Le moteur de recherche intégré à l'iPhone Spotlight monte en compétence avec iOS 15. Il sera par exemple possible de faire des recherches directement depuis l'écran de verrouillage ou le centre de notifications pour accéder plus rapidement à un élément enregistré dans votre téléphone.

3 - L'iPhone va faire la chasse aux silences

La mise à jour améliore le fonctionnement des notes vocales. Il sera par exemple possible d'accélérer ou de ralentir la lecture des enregistrements reçus. L'iPhone analysera aussi ceux qui sont envoyés pour suggérer automatiquement les endroits où il est possible de supprimer les silences pour plus de fluidité.



Apple va aussi indiquer aux utilisateurs de FaceTime lorsqu'ils s'expriment avec le micro éteint durant leurs réunions de visioconférence pour leur éviter des situations malheureuses. Le système détectera lorsque l'utilisateur souhaite prendre la parole avec le micro éteint pour lui suggérer de l'allumer en un clic.

4 - Les mises à jour de sécurité d'iOS 15 sous iOS 14

Avec iOS 15, Apple rallonge encore un peu plus la durée de vie des appareils qui étaient déjà éligibles à la version 14. L'iPhone 6S, lancé fin 2015, et l'iPhone SE, début 2015, pourront être mis à jour au moins jusqu'en 2022.



Comme les appareils les plus anciens ne sont pas toujours très réactifs avec les nouvelles fonctions des nouvelles versions d'iOS, Apple a annoncé qu'il allait permettre à ses utilisateurs de continuer à utiliser iOS 14 sans compromettre la sécurité de leur téléphone. Lors de la sortie d'iOS 15, ils pourront rester sous iOS 14 tout en bénéficiant des correctifs de sécurité apportés par iOS 15.

5 - Le "glisser-déposer" débarque sur l'iPhone

Apple introduit enfin le "drag and drop" entre les applications de l'iPhone. De la même manière que sur un iPad, il sera bientôt possible de récupérer des images, des vidéos ou des documents d'une application pour les faire glisser dans une autre.

6 - Le retour de la roue pour régler son réveil

Apple a visiblement entendu les plaintes de ses utilisateurs : la mise à jour iOS 15 a signer le retour de la roue pour régler l'horaire des réveils dans l'interface de l'application Horloge. Elle avait été remplacée par un système manuel beaucoup moins intuitif, de l'avis général, avec iOS 14.

Apple has returned to iOS 15 the usual scroll wheel for selecting the time and date. #Apple, #IOS15. pic.twitter.com/GJZIvHn9HS — Yaroslav Gavrilov (@appletester_rus) June 8, 2021