publié le 08/02/2021 à 21:02

C'est un triplé inédit dans l'histoire de l'exploration spatiale. Pas moins de trois missions différentes arrivent sur Mars dans les prochains jours. Parties cet été de la Terre à la faveur de l'alignement favorable qui survient tous les deux ans lorsque les deux planètes sont du même côté du Soleil, elles doivent permettre à l'humanité d'approfondir ses connaissances sur l'endroit le plus accessible pour percer les secrets de la vie passée dans l'univers.

Partis le 20 juillet quelques jours avant la Chine et les États-Unis, les Émirats arabes unis sont les premiers à entrer en orbite autour de la planète rouge. Après sept mois de périple et 493 millions de kilomètres parcourus, la sonde Al-Amal, "espoir" en français", doit amorcer la phase la plus critique de son voyage ce mardi 9 février. Dans les prochaines heures, elle va réduire sa vitesse pour passer de 120.000 km/h à moins de 20.000 km/h et être avalée par la gravité martienne. L'opération doit débuter aux alentours de 16h30 (heure française).

Un moment historique pour les Émirats qui n'avaient pas d'agence spatiale il y a encore dix ans. Les responsables de la mission estiment à 50% les chances de réussite de cette manoeuvre complexe d'un peu moins d'une demi-heure. En cas de succès, le pays du Golfe deviendra la cinquième puissance à atteindre l'astre rouge, la première du monde arabe, 50 ans après l'unification de ses sept émirats.

Observer les changements du climat martien

Contrairement au robot chinois Tianwen-1 et au rover américain Perseverance, la sonde Hope ne touchera pas la surface de Mars, où seuls les États-Unis se sont déjà posés avec succès par le passé. La sonde de 1.300 kilos doit rester en orbite pendant 687 jours, une année martienne, afin de fournir une cartographie complète de la dynamique de la température dans l'atmosphère de la planète rouge.

Positionnée à 40.000 kilomètres d'altitude, Hope disposera de trois instruments pour remplir sa mission, qui pourrait permettre de mieux comprendre le climat de la Terre. Un spectromètre infrarouge mesurera la basse atmosphère de Mars et analysera la structure de la température. Un imageur haute résolution collectera des données sur les niveaux d'ozone et un spectromètre ultraviolet évaluera les niveaux d'hydrogène et d'oxygène jusqu'à 43.000 kilomètres sous la surface de la planète.

Illustration des équipements embarqués par la sonde émiratie Hope en orbite de Mars Crédit : MBRSC

La Chine et les États-Unis attendus dans les prochains jours

Avec la sonde Hope, les Émirats ouvrent un nouveau et prolifique chapitre de l'exploration de Mars. La mission chinoise Tianwen-1 doit s'insérer à son tour en orbite de l'astre dès le lendemain, mercredi 10 février. La sonde tentera ensuite de se poser sur Mars en mai. Après avoir franchi méticuleusement toutes les étapes de l'exploration spatiale ces dernières années, la Chine espère devenir la deuxième nation à réussir cet exploit après les États-Unis.

La Nasa espère de son côté poursuivre son vaste programme martien amorcé depuis plusieurs décennies. Après le rover Sojourner en 1997 puis les robots Spirit et Opportunity en 2003 et le célèbre Curiosity depuis 2012, le rover Perseverance doit atterrir sur Mars le 18 février prochain pour partir à la recherche d'hypothétiques preuves de la présence de bactéries anciennes autour du cratère Jezero, où l'eau aurait coulé par intermittence durant près de 400.000 ans.