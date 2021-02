publié le 03/02/2021 à 14:20

C'est désormais officiel. Thomas Pesquet retournera dans l'espace au printemps prochain. Quatre ans après son premier voyage, le Français de 42 ans va prendre part à la mission Alpha organisée par la Nasa et SpaceX qui doit le mener avec trois autres astronautes à bord de la Station spatiale internationale pour un séjour de plusieurs mois jusqu'à l'automne 2021. Le décollage de la mission est fixé pour l'instant au 20 avril 2021. Mais la date est susceptible de changer d'ici là.

De retour dans l'ISS, Thomas Pesquet sera chargé de mettre en oeuvre une douzaine d'expériences scientifiques préparées par le Centre national d'études spatiales (CNES). Le Français participera par exemple au développement d'une "pince" acoustique pour piéger à distance les particules, explique le Cnes sur son site. Il participera aussi à des expériences dans le domaine de la nutrition et de la mesure des radiations pour préparer l'exploration spatiale de demain. Des exercices pédagogiques sont aussi prévus avec des étudiants à distance.

Lors de son premier séjour à bord de l'ISS pour le compte de la mission Proxima, entre novembre 2016 et juin 2017, Thomas Pesquet avait participé à plus de 200 expériences scientifiques visant à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain dans l'espace pour le compte de différentes agences spatiales.

Le Français s'était également illustré en réalisant deux sorties à l'extérieur de la Station spatiale pour effecteur des travaux de maintenance. Il avait aussi longuement documenté son séjour en publiant des clichés sur les réseaux sociaux et en répondant aux nombreuses sollicitations médiatiques à 400 kilomètres de la Terre.



Si cette nouvelle expédition longue durée se déroule comme prévu, Thomas Pesquet deviendra le Français ayant séjourné le plus longtemps dans l'espace, relève Numerama. L'ingénieur aéronautique "toulousain" (il est né à Rouen mais a fait ses études dans la ville rose) compte déjà 196 jours à plus de 100 kilomètres d'altitude. Le voila tout près de dépasser Jean-Pierre Haigneré, qui a cumulé un peu plus de 212 jours dans l'espace à la fin des années 1990.