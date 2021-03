publié le 09/03/2021 à 22:18

Cet automne, Apple a fait feu de tout bois en organisant pas moins de trois keynote en l’espace d’un mois pour lancer coup sur coup l’Apple Watch Series 6, l’iPad Air, l’iPhone 12 et les premiers Mac équipés d’une puce conçue par ses soins.

Mais certains produits attendus de longue date, comme les AirPods de troisième génération et les traqueurs AirTags, n’avaient pas eu les honneurs de ces événements, plus concis qu’à l’accoutumée, ni même eu la faveur d’un communiqué, comme le casque AirPods Max. Ils pourraient être au centre d’une nouvelle conférence d’ici la fin du mois de mars.

Selon les informations de plusieurs experts d’Apple, notamment le leaker chinois Kang à qui l'on doit des révélations qui se sont vérifiées sur l'iPhone 12 récemment, la prochaine keynote aura lieu le 23 mars. Comme à son habitude, Apple n’a pas commenté ces rumeurs, mais l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours.

Des traqueurs d'objets Bluetooth, un iPad Pro Mini Led et les AirPods 3 pressentis

L’événement devrait donc faire la part belle aux AirTags, les localisateurs d’objets évoqués avant chaque keynote l’an passé. Apple développe depuis plusieurs mois maintenant ce produit pour pousser un cran plus loin le concept de l’application "Localiser mes objets" et combiner la puce U1 de l’iPhone avec des accessoires Blueotooth à accrocher à des affaires dénuées de connexion. Samsung a récemment lancé sa propre version du produit pour concurrencer le pionnier Tile.

Apple pourrait aussi profiter de l’occasion pour lancer un nouvel iPad. L’expert Jon Prosser croit savoir que le fabricant de l’iPhone aurait dans ses cartons une nouvelle version de l’iPad Pro 12,9 pouces qui pourrait être équipé pour la première fois d’un écran Mini Led une technologie qui offre des noirs et des contrastes plus convaincants et une plus grande luminosité que le LCD.

Enfin, Apple pourrait également lancer la troisième génération des AirPods. Lancés fin 2016, les écouteurs iconiques du groupe ont seulement bénéficié d’une mise à jour matérielle au printemps 2019 avant d’être décliné dans une version Pro plus chère dotée d’une technologie de réduction active du bruit. Les nouveaux AirPods devraient inaugurer un design plus compact avec une tige raccourcie et proposer une meilleure isolation passive et une autonomie renforcée.