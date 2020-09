publié le 14/09/2020 à 13:30

Apple fait sa rentrée ce mardi 15 septembre à 19 heures avec sa traditionnelle keynote du mois de septembre. Très attendu par le milieu de la tech, l'événement revêt cette année une dimension particulière sur fond de pandémie de coronavirus.

En raison de la crise sanitaire, les travées du Steve Jobs Theater seront vides. La conférence sera 100% virtuelle et diffusée en streaming, comme la dernière WWDC en juin. Elle devrait aussi se dérouler sans son attraction principale : l'iPhone 12, dont le lancement est également impacté par le coronavirus et pressenti pour le mois d'octobre.

Malgré cette absence de marque, le menu de la keynote devrait être particulièrement chargé. Apple devrait en profiter pour annoncer plusieurs nouveautés attendues, comme l'Apple Watch 6 et l'iPad Air 4, mais aussi des produits espérés de longe date, comme les AirTags, le casque AirPods Studio ou le HomePod Mini.

Un point sur les dernières versions du système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad pourrait aussi être effectué quelques heures avant leur déploiement auprès du grand public. Et une fois n'est pas coutume, Apple réservera peut-être un "One more thing" à ses premiers iPhone 5G pour ponctuer l'événement.

La nouvelle Apple Watch

Comme le suggère l'invitation envoyée à la presse par Apple, le plus gros morceau de la conférence devrait être l'Apple Watch Series 6. Les spécialistes s'attendent à voir la montre connectée d'Apple gagner de nouvelles fonctionnalités de santé avec des capteurs pour mesurer l'oxygène dans le sang et le sommeil ainsi qu'une meilleure autonomie.

Un iPad Air 4

Il ne fait plus guère de doutes sur le fait que la keynote devrait aussi être l'occasion de découvrir l'iPad Air 4. Un an et demi après sa dernière mise à jour, la tablette intermédiaire d'Apple devrait être équipée de la dernière puce Apple A14, d'un écran sans bordures du capteur d'empreintes Touch ID et de ports USB-C pour se rapprocher de l'iPad Pro tout en proposant un prix plus abordable.

Des traqueurs Bluetooth pour retrouver ses clefs

Les spécialistes s'attendent aussi à voir un chapitre consacré aux traqueurs d'objets AirTags. Annoncé depuis plusieurs années, ce produit doit pousser plus loin le concept de l'application "Localiser mes objets".

L'idée est d'accrocher les AirTags à des affaires dénuées de connexion (clefs, portefeuille, télécommandes, etc.) pour pouvoir les localiser sur l'iPhone grâce à une liaison Bluetooth anonyme et chiffrée. Il devrait être possible de définir un périmètre de sécurité pour être notifié lorsque les objets dépassent une certaine limite.

Un premier casque audio sans-fil

Fort du succès des AirPods, Apple travaille désormais sur son premier casque audio sans-fil. Celui-ci s'appellerait AirPods Studio et devrait proposer une technologie de réduction du bruit ambiant et reconnaître automatiquement l'oreille droite et l'oreille gauche de l'utilisateur pour distribuer les bons signaux audio même s'il n'est pas porté dans le bon sens. Apple pourrait le présenter ce mardi pour concurrencer le très bon casque WH-1000XM4 de Sony.

Un HomePod plus abordable

Deux ans après son lancement, l'enceinte connectée d'Apple peine à exister face aux produits d'Amazon et Google, en raison notamment d'un prix plus élevé que ses concurrentes. Malgré des qualités acoustiques évidentes, elle ne représenterait que 5% des ventes. Pour toucher un plus large public, Apple serait sur le point de présenter une version moins puissante, plus petite et plus abordable du produit ainsi que de nouvelles améliorations pour Siri, l'assistant vocal qui permet de le piloter.

Les nouveautés d'iOS 14 et le pack Apple One ?

Sur le plan logiciel, Apple devrait aussi évoquer iOS 14 et iPadOS 14, les nouvelles versions des systèmes d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad qui devraient être déployées auprès du grand public dans la foulée de la conférence. Le géant californien pourrait aussi avoir un mot sur Apple One, son service d'abonnement unifié à la Amazon Prime donnant accès à Apple Music, TV+, Arcade, News et iCloud, dont le lancement est attendu pour la même fenêtre que l'iPhone 12.