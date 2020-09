publié le 15/09/2020 à 20:23

La crise sanitaire aura aussi eu raison des habitudes d'Apple. Le géant californien, première capitalisation boursière de la planète, a tenu une keynote allégée, sans public et sans iPhone, ce mardi 15 septembre, où il fut essentiellement question de la nouvelle version de la montre connectée Apple Watch et d'une mise à jour de l'iPad Air.

Sans surprise, le groupe informatique n'a quasiment pas évoqué l'iPhone 12 durant cette conférence expédiée en à peine plus d'une heure. Le produit vedette de la marque à la pomme, attraction habituelle de la keynote, fera l'objet d'annonces plus détaillées dans les prochaines semaines.

Ce premier rendez-vous de septembre a aussi été l'occasion pour Apple d'acter le lancement d'Apple One, un abonnement regroupant tous les services d'Apple, mais aussi ceux d'iOS 14 et d'iPadOS 14, les mises à jour des systèmes d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad qui seront déployées dans le monde entier ce mercredi 16 septembre. Retour sur les principales annonces de la conférence.

1 - L'Apple Watch Series 6 mesure le taux d'oxygène dans le sang en 15 secondes

Première annonce de la keynote, l'Apple Watch Series 6 confirme le virage vers la santé amorcé l'an dernier par Apple. Déjà capable de réaliser un électrocardiogramme, la montre connectée la plus populaire au monde gagne de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil et de mesure du taux d'oxygène dans le sang.

Disponible à partir de 429 euros, la nouvelle Apple Watch est capable de déterminer le taux d'oxygénation du sang en seulement 15 secondes, selon Apple. Elle est dotée pour cela d'un capteur oxymètre qui lui permet de voir à travers la peau. Cette fonction, déjà proposée par la dernière montre ScanWatch de Withings, peut fournir le diagnostic d'une insuffisance respiratoire, être utilisée dans le suivi de pathologies chroniques et pour détecter les perturbations respiratoires durant le sommeil.

Comme chaque année, l'Apple Watch gagne aussi de nouveaux cadrans et bracelets et de nouveaux coloris bleu et rouge. Apple annonce un écran "Always on" plus lumineux que jamais et une puissance accrue grâce à une nouvelle puce S6 de dernière génération 20% annoncée plus rapide qui promet aussi des améliorations sur le plan de l'autonomie.

L’Apple Watch Series 6 est proposée à partir de 429 euros en version WiFi et à partir de 529 euros en version cellulaire. Elle sera disponible à partir du 18 septembre. À noter que la boîte de l'Apple Watch Series 6 ne comportera plus de chargeur USB pour la recharger afin de réduire l'empreinte environnementale du produit.

2 - L'Apple Watch SE à partir de 199 dollars

Apple a aussi annoncé une version plus abordable de sa montre connectée, l'Apple Watch SE qui constitue une alternative à prix contenu à la Series 6. Vendue à partir de 199 dollars, elle emprunte certains des composants de la Series 5, comme le processeur, le GPS et le capteur de fréquence cardiaque, et partage l'esthétique de la Series 6. Mais elle fait l'impasse sur ses nouveauté majeures, comme le suivi du sommeil et la mesure de l'oxygénation du sang.

3 - L'iPad Air se rapproche de l'iPad Pro

Comme prévu, Apple a aussi annoncé une mise à jour de l'iPad Air. Comme l'iPad Pro, ce nouvel iPad intermédiaire est doté d'un écran sans bordure, du système d'authentification par empreintes digitales Touch ID et dispose de ports USB-C à la place des prises Lightning actuelles. Il est le premier produit du groupe à bénéficier du nouveau processeurA14 Bionic gravé en 5 nanomètres, qui équipera également l'iPhone 12 dans les prochaines semaines. Apple a aussi officialisé un iPad de huitième génération doté de la puce A12 Bionic de l'iPhone X.

4 - Apple Fitness : un coach sportif sur l'iPhone

Nouveau venu dans l'écosystème d'Apple, le service Apple Fitness propose des cours de sport dispensés par des coachs sportifs professionnels. De nouvelles sessions seront proposées chaque semaine sur iPhone, iPad et Apple TV. Les données de l'Apple Watch pourront être mises à contribution pour proposer un suivi toujours plus précis des utilisateurs. Le service est facturé 9,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an. Il ne sera pas lancé tout de suite en France.

5 - Apple One : tous les services Apple à 15 euros par mois

Apple a officialisé le lancement aux Etats-Unis d'Apple One, son service d'abonnement unifié à la Amazon Prime donnant accès à Apple Music, TV+, Arcade, News, Fitness+ et 50 Go de stockage sur iCloud en échange d'un abonnement individuel à 14,95 dollars par mois, ou 19,95 dollars avec une offre familiale. On ignore encore si cette offre sera proposée en France.

6 - Les mises à jour iOS 14 et iPadOS 14 lancées mercredi

Apple a confirmé que le lancement des dernières versions de ses systèmes d'exploitation pour iPhone et iPad aurait lieu mercredi. Vous pouvez retrouver les principales nouveautés dans cet article.