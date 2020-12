Apple dévoile les AirPods Max, un premier casque à plus de 600 euros avant Noël

publié le 08/12/2020 à 19:00

Il était pressenti depuis plusieurs semaines. Il arrive finalement à point nommé, juste avant les fêtes de fin d'année. Sans crier gare, Apple a officialisé ce mardi 8 décembre son premier casque audio, les AirPods Max, qui vient compléter la gamme des fameux écouteurs sans-fil du même nom avec un design sans compromis, une conception acoustique et des fonctionnalités sophistiquées.

Cinq coloris (gris, bleu, argent, rose et vert) seront proposés à partir du 15 décembre à un tarif très élitiste de 629 euros, près du double du prix des casques sans-fil haut de gamme habituels commercialisés par Sony, Bose ou Sennheiser. Six ans après le rachat du fabricant de casques Beats, Apple se lance en nom propre sur ce nouveau marché en l'attaquant par son versant très haut de gamme et vise un public d'audiophiles avertis prêts à dépenser plusieurs centaines d'euros pour s'offrir un produit statutaire.

Les AirPods Max sont un casque circum-auriculaire, c'est-à-dire qui enveloppe totalement l'oreille. Ils embarquent une technologie de réduction active du bruit déjà éprouvée sur les AirPods Pro à travers la puce Apple H1. Trois micros disposés dans chaque coussinet et un micro interne analysent les sons environnants et les annulent en diffusant un contre-signal afin d'isoler l'utilisateur dans l'écoute de sa musique.



Son design ne passe pas inaperçu avec un arceau en acier inoxydable recouvert d'un bandeau en tissu mesh censé éviter la transpiration et relié par deux branches afin de s'adapter à toutes les morphologies. On retrouve aussi deux coussinets en mousse à mémoire de forme et la Digital Crown, la couronne rotative inspirée de l'Apple Watch pour le contrôle du volume

Le design des AirPods Max ne passe pas inaperçu Crédit : Apple

Outre la réduction de bruit active, Apple met en avant un mode transparence, qui filtre les sons ambiants et les voix pour ne pas être totalement coupés du monde, et une fonctionnalité "Audio spatial" qui ajuste la spatialisation du son en fonction des mouvements de tête de l'utilisateur. Comme les écouteurs AirPods, les AirPods Max embarquent aussi Siri pour piloter certaines fonctions à la voix.