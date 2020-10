Apple pourrait changer le design des AirPods en 2021

publié le 27/10/2020 à 18:35

Les futurs AirPods ne devraient plus avoir grand chose à voir avec les modèles actuels. D'après un rapport du site économique Bloomberg, Apple travaillerait à une refonte de ses écouteurs sans-fil iconiques pour l'année prochaine. Une troisième version des AirPods et une seconde génération de AirPods Pro seraient dans les tuyaux.

Le changement le plus marquant concernerait les AirPods Pro. Selon les informations du journaliste Mark Gurman, Apple aurait fait totalement disparaître leur tige au profit d'un format arrondi plus adapté à la forme des oreilles, similaire à celui des écouteurs Pixel Buds de Google. Plus discrets, les écouteurs seraient aussi dotés d'une nouvelle puce pour améliorer leur appairage et leur autonomie.

La troisième génération des AirPods verrait quant à elle la tige raccourcie pour proposer un look plus compact proche de celui des AirPods Pro actuels. Ils offriraient une meilleure isolation passive mais ne proposeraient toujours pas technologie de réduction du bruit, réservée aux AirPods Pro. Leur autonomie devrait aussi être améliorée.

Des nouveaux produits pour début 2021

Le média économique évoque aussi le casque AirPods Studio, un temps envisagé pour les récentes keynotes de la marque mais qui se fait toujours attendre en raison de retard accumulé dans la conception de l'arceau.

Tous ces produits pourraient être commercialisés en début d'année prochaine. Apple, qui captait plus de la moitié du marché en 2019, devrait écouler plus de 80 millions de AirPods cette année. La nouvelle politique du groupe, qui ne propose plus d'écouteurs dans les coffrets des iPhone, devrait également profiter à ces ventes.