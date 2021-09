Apple lance iOS 15 lundi : la liste des nouveautés et les iPhone compatibles

Présentée en juin dernier à l'occasion de la keynote d'ouverture de la WWDC, la conférence annuelle des développeurs d'Apple, la mise à jour iOS 15 sera proposée en téléchargement pour le grand public ce lundi 20 septembre en fin de journée. Apple a annoncé l'information lors de la keynote de présentation de l'iPhone 13 mardi.

Les utilisateurs d'iPhone pourront découvrir dans quelques heures les centaines de nouveautés de l'OS, comme les appels visio en groupe sur FaceTime ou la nouvelle gestion des notifications avec un mode focus qui filtre les alertes en fonction des activités de la journée.

Comme avec iOS 14 l'an passé, la mise à jour est accessible à tous les iPhone commercialisés depuis l'iPhone 6s. Pensez à faire une sauvegarde avant de l'installer, les premières versions peuvent parfois occasionner certains bugs.

iOS 15 est compatible avec l'iPhone 6s lancé il y a six ans Crédit : Apple

FaceTime se met au niveau de Zoom

Dix ans après le lancement de FaceTime, Apple met les bouchées doubles pour regagner du terrain face aux applications de visioconférences orientées vers les échanges professionnels, comme Zoom, Teams ou Google Meet, qui ont séduit le public en diversifiant leurs fonctions lors de la pandémie.

La nouvelle version de FaceTime permet de planifier une conférence vidéo. De la même manière que sur Zoom ou Teams, les utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou de Mac peuvent désormais programmer leur réunion et envoyer un lien FaceTime à leurs interlocuteurs.

Les réunions peuvent être ouvertes depuis n'importe quel navigateur Internet sur un appareil Android et sur un PC Windows, une première pour une application totalement cantonnée à l'écosystème Apple jusqu'alors.

FaceTime va permettre de planifier des réunions vidéo et d'inviter des utilisateurs extérieurs à l'écosystème Apple Crédit : Apple

Apple met en avant la dimension sécurisée des appels vidéos à la faveur du chiffrement de bout en bout qui protège les sessions et agrémente aussi son logiciel de nouvelles fonctions.

Les utilisateurs peuvent partager leur écran, mais aussi de la musique ou un film pour le visionner à plusieurs à distance sur leurs appareils respectifs. Le nouvel OS ajoute aussi une technologie d'isolation spatiale de la voix pour rendre les conversations plus naturelles et atténuer les bruits de fond gênants.

Les médias partagés mieux organisés dans Messages

Apple réorganise sa messagerie Messages qui accueille cet automne une nouvelle section baptisée "Partagé avec vous" au sein de laquelle les utilisateurs d'iPhone peuvent retrouver toutes les photos, les vidéos, les liens Internet, les morceaux de musique ou les podcasts partagés par leur contact.

Les contenus partagés avec vous via l'application Messages seront regroupés dans une section "Partagé avec vous" et pourront être retrouvés via l'outil Spotlight Crédit : Apple

Lors du partage d'un contenu, ce dernier s'affiche désormais sous une forme intégrée, par exemple un carrousel pour les images, plutôt que derrière un lien et l'utilisateur pourra retrouver les éléments reçus dans les différentes applications natives concernées (Photos, Music, Podcasts, News, Safari) et les rechercher via l'outil Spotlight.

Un mode Focus pour filtrer les notifications

L'un des grands chantiers d'iOS 15 a trait à la gestion des notifications. Face aux sollicitations permanentes, Apple souhaite donner plus de marge de manoeuvre à ses utilisateurs en les laissant paramétrer plus finement la façon dont les alertes et les messages reçus peuvent être filtrés dans le mode "Ne pas déranger" et à travers un nouvel outil baptisé "Concentration".



L'idée est de pouvoir définir quelles notifications peuvent s'afficher en fonction du moment de la journée ou de l'activité (personnel, travail, sport, sommeil, ne pas déranger) de façon à ce que seules les applications sélectionnées puissent se manifester. Dans cette même logique, Siri peut désormais suggérer de basculer dans un mode en fonction du contexte et du lieu si l'utilisateur le permet.

Apple affine la gestion des notifications dans la mise à jour iOS 15 Crédit : Apple

L'écran d'accueil et les suggestions d'applications s'adaptent aussi au scénario souhaité pour n'afficher par exemple que les applications de productivité et occulter les réseaux sociaux pendant le travail. Les réglages peuvent être synchronisés sur tous les appareils Apple.



Apple revoit aussi le look de ses alertes avec l'ajout de photos de contact sur les notifications de messages et des icônes d'applications plus grandes. La section "Notification summary" fait son apparition pour regrouper certaines notifications et les délivrer sous forme de résumé à certains moments de la journée.

L'iPhone peut lire dans le texte dans vos photos

Trois ans après Google et son Google Lens, Apple a présenté sa propre fonctionnalité de reconnaissance de texte intégrée à l'appareil photo des iPhone. Baptisé Live Text, cet outil permet de lire le texte d'un livre, d'un panneau, d'un objet ou d'une affiche simplement en pointant la caméra d'un iPhone.



L'iPhone peut ainsi capturer le texte reconnu par la caméra pour le copier ailleurs ou interagir rapidement avec les informations qu'il contient. Pour passer un coup de téléphone à partir d'une carte de visite, par exemple.

Avec iOS 15, l'iPhone peut lire le texte dans les images Crédit : Apple

Disponible dans sept langues dont le français, cette technologie pourra être utilisée pour numériser des documents mais aussi pour faire des recherches contextuelles parmi les photographies de la bibliothèque de l'utilisateur en cherchant des images en fonction des personnes, des lieux ou des activités dans le moteur de recherche Spotlight intégré à l'iPhone.

Les AirPods compatibles avec le réseau "Localiser"

Avec iOS 15, Apple améliore aussi les AirPods, ses fameux écouteurs sans-fil. La fonction "Conversation boost" va faciliter les échanges des personnes souffrant de problèmes auditifs en atténuant les bruits parasites.



Comme les AirTags, les AirPods vont désormais fonctionner avec le réseau d'appareils Find My pour pouvoir être localisés facilement depuis l'application "Localiser" de l'iPhone et émettre un signal sonore lorsque l'utilisateur s'éloigne un peu trop de leur étui.



Selon les dernières rumeurs, Apple devrait finalement lancer cette fonctionnalité un peu plus tard cette automne.



En attendant le lancement des futurs AirPods 3, les oreillettes d'Apple vont prendre en charge la technologie Audio Spatial et la norme Dolby Atmos pour offrir une expérience musicale plus immersive en mobilité.

Du nouveau pour iCloud

Enfin, Apple souhaite également rendre l'utilisation d'iCloud plus aisée. Avec iOS 15, il va être possible de désigner une personne de confiance pour retrouver son code ou son mot de passe en cas d'oubli. Dans la même idée, un utilisateur pourra désigner un proche pour lui léguer l'accès à ses informations ou une partie de ses données après sa disparition.



L'abonnement aux offres payantes d'iCloud devient cet automne iCloud+ et propose sans surcoût des fonctions supplémentaires pour surfer sur Internet en totale confidentialité avec notamment un VPN intégré permettant de chiffrer son trafic et une fonction pour envoyer des emails cachés derrières des adresses générées de façon aléatoire pour ne pas avoir à communiquer sa véritable adresse.

Mais aussi...

La liste complète publiée par la marque compte plus de 200 occurrences. Certaines fonctionnalités, telles que la possibilité de rechercher un iPhone éteint, n'ont été qu'effleurées voire carrément éludées lors de la présentation d'iOS 15 en juin en dépit de l'intérêt qu'elles présentent pour la future expérience utilisateur de l'iPhone. Nous les évoquons dans cet article.