publié le 06/06/2021 à 10:02

Tous les ans, Apple rassemble les développeurs et les ingénieurs de son écosystème pour la World Wide Developpers Conference, son plus grand événement annuel avec la présentation des nouveaux iPhone. Contrairement à la keynote de septembre, très centrée sur les annonces matérielles, la WWDC met plutôt l'accent sur les logiciels : elle est l'occasion de dévoiler les prochaines fonctions des systèmes d'exploitation de l'iPhone, de l'iPad, du Mac et de l'Apple Watch.

Comme l'an passé, l'édition 2021 de la WWDC sera entièrement numérique. La conférence d'ouverture sera diffusée en streaming lundi soir à 19 heures (heure française) et Apple organisera des ateliers virtuels avec les professionnels.

La majeure partie de la conférence devrait être consacrée à la présentation des nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation de l'iPhone qui viendront améliorer l'expérience des utilisateurs cet automne lorsque la mise à jour sera disponible pour le grand public.

Avec iOS 14 l'an passé, Apple avait surtout mis à niveau l'interface des iPhone, avec une plus grande place accordée aux widgets, un mode picture-in-picture et des appels entrants plus discrets. Puis la marque s'était attachée à renforcer la vie privée des utilisateurs d'iPhone en lançant une option anti-suivi publicitaire très décriée par Facebook via la mise à jour iOS 14.5 au printemps.

Cette année devrait accoucher d'une refonte plus modeste, si l'on en croit les différents rapports publiés dans la presse spécialisée, avec quelques évolutions graphiques pour l'écran d'accueil et de nouvelles options de personnalisation des notifications.

Des notifications différentes selon les situations

Le quotidien économique américain Bloomberg croit savoir que de nouvelles options de réglages des alertes seront proposées pour s'adapter à différents moments de la vie courante comme la conduite, le travail ou le sommeil. À la manière du mode "Ne pas déranger", il sera possible d'activer ou désactiver certaines alertes et de définir des réponses automatiques en fonction de son statut. Un nouveau menu accessible directement depuis l'écran de verrouillage et le centre de contrôle permettra aux utilisateurs de piloter ces réglages.

Apple souhaiterait aussi renforcer la dimension sociale de sa messagerie Messages pour concurrencer davantage ses concurrents Facebook, WhatsApp et Messenger, rapporte Bloomberg. Le service maison d'appels vidéo FaceTime pourrait être mis au centre d'une nouvelle fonction de gestion des réunions en entreprise pour jouer sur les plates-bandes de Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet.

Conformément à l'engagement pris par Apple en faveur de la confidentialité des données ces dernières années, iOS 15 devrait proposer une nouvelle option montrant les applications qui collectent des informations en silence sur ses utilisateurs. Apple a identité des milliers d'applications utilisant des trackers pour collecter et partager des informations personnelles comme le numéro de téléphone ou la localisation. Cette nouvelle fonction est censée freiner cette pratique.

Un nouvel écran d'accueil pour l'iPad et homeOS ?

Apple devrait aussi annoncer des nouveautés pour sa gamme de tablettes. Une refonte graphique de l'écran d'accueil relativement similaire à celle de l'iPhone avec iOS 14 serait dans les tuyaux, avec la possibilité de placer des widgets (des applications miniatures) plus librement pour accéder en un coup d'oeil aux derniers résultats sportifs, à la météo, à ses chansons ou ses photos. Apple pourrait aussi profiter de l'intégration de la puce M1 dans les derniers iPad Pro pour annoncer de nouvelles passerelles entre sa tablette professionnelle et ses ordinateurs portables équipés de son processeur maison.



La conférence d'ouverture de la WWDC sera aussi l'occasion de découvrir les nouveautés logicielles de l'Apple Watch et des Mac. Des annonces concernant la deuxième version de la puce ARM maison d'Apple pourraient aussi avoir lieu, avec la présentation de nouveaux modèles d'ordinateurs MacBook à la clef. Enfin, la presse spécialisée soupçonne Apple de préparer le lancement d'un nouveau système d'exploitation dédié à des produits de domotiques, homeOS, qui pourrait préfigurer le lancement d'un nouvel appareil au croisement de l'iPad, de l'Apple TV et de l'enceinte HomePod.