La taurine ralentit-elle vraiment le vieillissement ?

Une étude américaine a montré que des animaux nourris avec des quantités importantes de taurine vivent en meilleure santé et plus longtemps. Dans l’étude, des souris, des vers et des singes ont reçu une dose équivalente à environ 3 à 6 grammes par jour pour les humains. La taurine, c’est un ingrédient que l’on retrouve à des doses plus faibles dans les boissons énergisantes, les boissons destinées aux sportifs, et dans des compléments alimentaires.

Il s'agit d'un acide aminé présent dans l’organisme de tous les animaux. Notre foie est capable d’en synthétiser. Et nous pouvons aussi en trouver naturellement dans l’alimentation, dans les produits riches en protéines, principalement d’origine animale. Les viandes, la volaille, le poisson et les fruits de mer en contiennent. Il y en a aussi dans le lait et dans les produits laitiers, mais en moindre quantité.



On en fabrique moins en vieillissant

Avec l’âge, on en fabrique moins, comme beaucoup d’autres substances. Lorsqu’on vieillit, les taux d’hormones et de micronutriments diminuent dans l’organisme. Les chercheurs ont constaté chez les animaux qu’une supplémentation en taurine permettait de retarder des problèmes de santé liés à l’âge. Dans l’étude, les souris ayant reçu de la taurine, ont vécu environ 10% plus longtemps. Elles avaient une meilleure densité osseuse, plus de force musculaire, et un système immunitaire plus performant. Elles étaient aussi moins anxieuses. Les chercheurs ont ensuite montré que la taurine bénéficiait également aux singes, des animaux plus proches biologiquement des humains.



On ne sait pas comment ça marche

Le mode d'action de la taurine est encore mal connu. Elle pourrait avoir un rôle dans le maintien de la santé des mitochondries, ces usines qui produisent de l’énergie dans nos cellules. En clair, elle semble ralentir le vieillissement cellulaire.

Les chercheurs ont bien précisé que de nombreux facteurs interviennent dans le vieillissement et que, pour l’instant, on ne peut pas dire que la taurine a également des effets anti-âge chez les humains. La question se pose bien sûr, mais seul un essai clinique mené chez l’homme permettra d'y répondre.

Inutile de se gaver de viande ou de se ruer sur les boissons énergisantes

Donc, pour l’instant, on n'a pas intérêt à se précipiter sur des produits contenant de la taurine car rien n’est encore prouvé chez l’homme. En plus, manger davantage d’aliments d’origine animale pour augmenter ses apports en taurine pourrait être contreproductif. Les régimes les plus sains font plutôt la part belle aux végétaux. Les études ont montré que généralement les personnes végétariennes vivent plus longtemps que les carnivores.



Se mettre à consommer des boissons énergisantes, riches en caféine et surtout en sucre, des ingrédients qui pourraient contrecarrer tout effet bénéfique, n’est pas non plus une bonne idée. Pareil, pour les compléments alimentaires à base de taurine. Le problème, c’est la sécurité. On ne connaît pas leurs effets aux doses, si elles sont extrapolées aux humains, qui ont été administrées aux animaux au cours de l’étude.

