Le sommeil a encore de nombreux mystères à révéler et des chercheurs de l’INSERM ont fait une découverte pour le moins surprenante. Nous serions capables, lorsque nous dormons, d’entendre et de comprendre les mots qu’une personne pourrait nous dire et même y réagir. On définit à tort le sommeil comme un état qui nous isole parfaitement de notre environnement. On pense le plus souvent que durant ce sommeil, notre corps et notre esprit sont au repos et totalement déconnectés du monde extérieur. Or, les chercheurs ont réussi à montrer que nous sommes capables de capter des informations verbales transmises par une voix humaine.



Cette étude repose sur deux groupes de patients : des personnes sans aucun trouble du sommeil et des personnes qui souffrent d’une pathologie du sommeil qu’on appelle la narcolepsie. Dans la narcolepsie, les patients ont des accès irrépressibles de sommeil. En clair, ils peuvent s’endormir dans n’importe quelle situation. Leur sommeil durant la nuit n’est pas réparateur et ils ont la capacité de faire ce qu’on appelle des rêves lucides.

Les rêves lucides ce sont des rêves où on est conscient d’être endormi, où les gens savent qu’ils font un rêve, rêve dont ils peuvent en plus façonner le scénario : transformer un dragon en chaton ou se téléporter là où ils veulent. Les chercheurs ont demandé aux deux groupes de faire une sieste et leur ont fait passer un test un peu particulier au cours duquel on énonce une série de mots, certains existant dans le dictionnaire, d’autres totalement inventés. Les participants devaient, durant leur sommeil, réagir à l’écoute des mots soit en souriant si le mot existait, soit en fronçant les sourcils si le mot était inventé.

Des résultats surprenants

Contre toute attente, les patients des deux groupes à savoir ceux narcoleptiques mais aussi le groupe sans aucune pathologie du sommeil, ont réussi à répondre correctement tout en restant endormis. Évidemment, ces évènements ont été plus fréquents chez les patients ayant la capacité de faire ces rêves lucides.

Durant cette expérience les chercheurs ont équipé les participants d’appareil enregistrant l’activité électrique du cerveau. Ils sont se sont rendu compte que durant ces rêves lucides, le cerveau avait une signature électrique particulière, faisant sous-entendre que ces rêves lucides donnent un accès privilégié à leur monde intérieur durant les rêves mais aussi d’une conscience accrue du monde extérieur.

Ce lien avec le monde extérieur est possible durant une certaine fenêtre de connexion avec l’environnement. Ces fenêtres de connexion pourraient être exploitées par la suite pour améliorer certains troubles du sommeil ou favoriser des apprentissages. Et d’une façon plus philosophique réviser la définition du sommeil qui pourrait être finalement un état très actif durant lequel nous serions peut-être plus conscients que nous l’imaginions au monde extérieur.