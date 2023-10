Le yoga du visage aide-t-il vraiment à rajeunir ?

Le yoga du visage est devenu une pratique très tendance. C’est une gymnastique faciale qui n’a plus grand-chose à voir avec le yoga. Son but est esthétique. On peut trouver sur Internet et sur les réseaux sociaux plein de tutos montrant des exercices pour atténuer ses rides. Il s'agit d’exercer de petites pressions avec les doigts, de faire des pincements, des massages, des mouvements avec la bouche, les joues, ou les yeux.

Tout cela dans le but de stimuler la peau, de détendre ou de tonifier les muscles du visage qui en comporte environ cinquante. La pratique n’est pas vraiment codifiée. Dans les tutoriels, le lien avec le yoga a souvent disparu. Ce qui peut encore y faire penser, c’est le fait d’encourager à respirer profondément pour se détendre. Dans les instituts, les séances de yoga du visage peuvent durer entre 30 et 45 minutes. Elles sont réalisées par des esthéticiennes formées au yoga du visage. Certains ostéopathes peuvent aussi le pratiquer.

Quels résultats en attendre ?

Juste après la séance, on peut avoir un effet bonne mine car la circulation sanguine est activée et cela procure une détente musculaire. Avec le relâchement des muscles tendus, le visage peut avoir l’air plus reposé.



Pour ce qui est d’un effet plus durable, il faudrait que le yoga du visage agisse sur le renouvellement de la peau. Or, il semble bien agir, mais pas de façon aussi spectaculaire qu’on peut parfois l’entendre. En 2018, des chercheurs américains ont évalué cette gymnastique faciale auprès de femmes âgées de 40 à 65 ans. Ils ont montré que le yoga du visage réduisait bien certains signes de vieillissement, les rides, et aussi le manque de tonicité, l’affaissement du visage.

Mais pour avoir des résultats, il faut pratiquer le yoga du visage de façon très assidue. Dans l’étude, le protocole a consisté à faire du yoga du visage pendant un demi-heure matin et soir chaque jour pendant 8 semaines, puis 3 ou 4 fois par semaine pendant 3 mois ! Les femmes qui ont réussi à faire ce protocole complet ont semblé plus jeunes d’environ 3 ans.

Que penser des outils de massage ?

C’est donc une pratique intéressante, à condition de faire preuve de persévérance et de bien faire les mouvements. Si on le fait soi-même en suivant des tutoriels, ça ne coûte rien, que du temps. Et il ne faut pas non plus avoir peur du ridicule si son conjoint nous aperçoit en train de faire des mimiques dans la glace.

En revanche, inutile d’acheter des outils de massage, également très tendance, comme les rouleaux de jade et les Gua Sha, ces pierres plates en quartz ou en jade.



En les faisant rouler sur le visage, ils sont censés avoir un effet lissant et rajeunissant. Hormis un effet bonne mine temporaire dû à l’activation de la circulation du sang, ils n’ont jamais prouvé leur efficacité anti-âge.