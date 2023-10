Pourquoi il faut craindre une épidémie de myopie dans les années à venir

Pour commencer, il faut bien comprendre qu’un œil myope est un œil qui est trop long. Et il faut essayer de comprendre pourquoi un œil va s’allonger. Un des éléments majeurs dans le développement de la myopie, c’est le temps que vous allez passer dehors, en extérieur car la lumière du jour est protectrice de la myopie.

Lorsque vous vous exposez à la lumière du jour, votre rétine va produire une hormone qu’on appelle la dopamine. Et cette dopamine a la capacité de bloquer la croissance au niveau de l’œil. En clair, plus vous êtes dehors, moins votre œil sera allongé et moins vous aurez de myopie. De nombreuses études montrent par exemple que les enfants qui pratiquent peu d’activité en extérieur ont plus de risque de devenir myopes que les autres.



Avec l’avènement des écrans, on passe de moins en moins de temps en extérieur et cela aggrave le problème. Car l’œil a une capacité d’accommodation à la manière d’un appareil photo qui fait la mise au point en fonction de la distance. À force d’être derrière des écrans, l’œil n’accommode que sur de très courtes distances et devient plus gros, plus musclé mais un peu plus feignant. Et c’est comme ça que la myopie s’installe. On estime d’ailleurs que les enfants qui ne jouent pas beaucoup dehors et qui en plus sont derrières des écrans ou même des livres ont 3 fois plus de risque de devenir myopes que les autres.

Des verres spéciaux pour les enfants, des exercices quotidiens pour les adultes

Une fois que la myopie est installée, on peut la corriger dans une certaine mesure. Il existe des verres de correction très particulier qu’on peut utiliser chez l’enfant à partir de 6 ans qui freinent en moyenne de 60% la progression de la myopie. Et grâce à ces verres, l’œil reprend une croissance équivalente à celle d’un œil sans défaut visuel. Seuls obstacles à ce jour, ces verres coutent cher, entre 300 et 400 euros les deux verres et ne fonctionnent pas chez l’adulte car la myopie est trop installée.



Pour les adultes, il est conseillé d’appliquer la règle des 3 x 20 : toutes les 20 minutes pendant 20 secondes, regardez à 20 mètres pour obliger votre œil à faire une sorte de gymnastique d’accommodation. Enfin, soyez vigilant sur l’environnement lumineux. Consulter son smartphone dans l’obscurité totale serait plus néfaste pour votre rétine que de le regarder en plein jour toujours à cause de cette dopamine qui manque dans le noir. Rien de pire donc que de regarder son téléphone dans le lit, juste avant de dormir.



Et on n’hésite pas à se faire dépister tous les types de troubles visuels. On se rend chez l’ophtalmo, y compris chez les enfants. Je vous rappelle que 15 à 20% des enfants de moins de 6 ans ont une anomalie visuelle. Ces examens de prévention concernent donc à la fois les adultes et les enfants.

Enfin, du 12 au 21 octobre, il sera possible de vous faire dépister gratuitement, il suffit de se rendre sur le site cmavue.org pour trouver la liste des près de 4.000 opticiens partenaires de l’opération.