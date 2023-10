Comment soulager les douleurs provoquées par l'arthrose

Près de 10 millions de Français souffrent d’arthrose, ce qui fait de cette pathologie l’une des plus fréquente en France. La bonne nouvelle, c’est que des chercheurs français du coté de Nantes sont sur des pistes pour guérir cette maladie extrêmement invalidante.



Cette maladie est notamment due au vieillissement du cartilage qui est cette substance nacrée qui sert à lubrifier une articulation. Avec le temps, ce cartilage tend à disparaitre mais ce n’est pas le seul mécanisme. Vous avez aussi de l’inflammation au niveau de l’articulation ainsi que la formation d’os tout autour. C’est donc une maladie de l’ensemble de l’articulation et pas uniquement du cartilage. Malheureusement, on ne peut pas faire repousser ce cartilage. Quand il disparait, c’est définitif.



L’idée des chercheurs est de trouver un traitement avant que ce cartilage ne disparaisse totalement. À l’intérieur de l’articulation, vous avez du liquide, liquide qui permet le bon fonctionnement un peu comme du lubrifiant. Ce liquide est à l’intérieur d’une membrane, c’est-à-dire d’un petit sac qui tapisse l’intérieur de l’articulation. Et une équipe française a réussi à identifier des marqueurs biologiques, présents dans d’autres maladies rhumatismales, à l’intérieur de ce petit sac et qui conduisent à l’inflammation puis à la destruction du cartilage.



Une fois qu’on a ces marqueurs, on pourrait trouver des médicaments. C’est la suite logique, avec ce qu’on appelle des thérapies ciblées, de nouveaux traitements déjà utilisés dans certains cancers. Pour faire très simple, une thérapie ciblée, c’est un médicament qui bloque la prolifération, c’est-à-dire la multiplication des cellules dans un cancer ou la dissémination. Dans l’arthrose, l’idée serait de bloquer les messagers responsables de l’inflammation de façon très précoce pour ensuite enrayer le mécanisme d’arthrose.

Perdre du poids et faire une activité physique

Alors ça, c’est le futur, mais en attendant, voici quelques conseils pour ceux qui souffrent d’arthrose. Le deuxième facteur de risque d’arthrose après l’âge, c’est le surpoids et l’obésité, en particulier pour l’arthrose du genou, qui est l’une des plus fréquentes. Il faut donc perdre du poids si vous êtes en situation d’obésité ou en surpoids. Si vous perdez du poids, ne serait-ce que 2 ou 3, vous déchargez votre articulation. Ça, c’est l’aspect mécanique de la perte de poids, mais il y a aussi l’aspect chimique.

Lorsque vous êtes obèse, par exemple, ce n’est pas une histoire d’esthétique. Il faut bien comprendre que la graisse, c’est un organe à part entière qui produit des hormones et des molécules inflammatoires qui vont s’attaquer aux articulations. C’est pour ça que la perte de poids fait donc partie intégrante de la prise en charge de l’arthrose.

Le deuxième conseil indispensable, c’est de pratiquer de l’activité physique. Car une articulation si elle n’est pas utilisée se raidit, elle devient encore plus douloureuse, on perd du muscle, on se désadapte à l’effort à tel point que si vous avez une arthrose du genou et que vous ne bougez plus, vous augmentez votre mortalité de 50% par les maladies cardiovasculaires, métaboliques ou encore le diabète. Il faut donc, même si c’est douloureux, se mettre en mouvement le plus possible. Et si c’est trop douloureux, faites-vous accompagner d’un kiné qui va adapter la reprise de l’activité physique.