Bien que nous passons un tiers de notre vie à dormir, notre sommeil n'est pas toujours réparateur. Selon une enquête Ifop réalisée pour LesMatelas.fr, une large majorité de Français ont des problèmes de sommeil. Ainsi, sept personnes sur dix souffrent de troubles le soir, soit "un chiffre jamais atteint jusqu'à présent".

Nous dormons mal, n'arrivons pas à lâcher prise, mais alors, comment bien dormir et avoir un sommeil de qualité ? Pour cela, il existe de nombreuses techniques.



Premier conseil, pour bien dormir, il faut se plonger dans l’obscurité totale. Michel Cymes recommande ainsi de fermer les volets et d'éteindre les écrans (tablette, téléphone, télé), qui diffusent de la lumière bleue. Celle-ci empêche la sécrétion de mélatonine et donc l’endormissement. Notez aussi que la température de la chambre doit être entre 18°C et 19°C, et ne devrait jamais excéder les 20°C.

Aline Perraudin préconise, elle, d'aller au lit seulement lorsqu’on a envie de dormir. On évite de travailler au lit, d’envoyer des messages avec son portable, d’aller sur les réseaux sociaux.. bref toute activité qui maintient en éveil.



Un bon sommeil passe aussi par l'assiette

Dinez malin. Deux ou trois heures avant le coucher, consommez des sources de protéines végétales, comme les légumineuses, les céréales complètes, les graines et les produits laitiers. Les œufs, noix, amandes, chocolat noir, banane ou lait (chaud) sont aussi recommandés. Ils contiennent du tryptophane qui aide à la production de sérotonine. Évitez, par ailleurs, le gras et l’alcool, qui risquent d’engendrer des réveils nocturnes.

Pareil, on évite les excitants comme le café ou le thé pour tirer un trait sur les palpitations de stress, une fois allongé et on préfère les tisanes à base de camomille, valériane, fleur d’oranger ou passiflore. L’ashwagandha, une plante adaptogène de la médecine ayurvédique, peut, elle aussi, aider à mieux dormir et à débrancher le cerveau pour un sommeil réparateur. Vous pouvez vous concocter votre propre mélange. Dans ce cas, prévoyez une cuillère à soupe de plantes pour 200 à 250 ml d’eau frémissante.

La cohérence cardiaque pour dissiper l'anxiété avant le coucher

Pour les plus stressés, essayez la cohérence cardiaque. Cette méthode respiratoire permet de basculer très vite dans un état physique et mental plus apaisé. Ainsi, juste avant de se coucher, on s’assoit au bord du lit ou sur une chaise, on inspire par le nez sur 4 secondes puis on expire par la bouche sur 6 secondes. On répète cette respiration pendant 5 minutes.



Enfin, notez que la position dans laquelle vous dormez a un impact sur votre corps et sur votre sommeil. Ainsi, et si l’on peut, il est préférable de dormir sur le côté gauche, car cela peut réduire de façon conséquente le reflux. La plus grosse partie de l’estomac se trouvant du côté gauche de l’abdomen, dans cette position, le contenu de l’estomac est en dessous de l’arrivée de l’œsophage, ce qui rend le reflux plus difficile.