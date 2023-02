Café filtre, dosettes, instantané, déca : quel est le meilleur pour la santé ?

Le café, c'est un excellent stimulant et une boisson riche en antioxydants qui a des bienfaits pour la santé. Une consommation modérée de café, 3 à 4 tasses par jour, est associée à un moindre risque de développer un diabète de type 2, une maladie de Parkinson, des calculs biliaires, et aussi une pathologie cardio-vasculaire. Contrairement à ce que l’on peut entendre, si on n’en abuse pas, le café n’est pas mauvais pour le cœur. Seules les personnes très sensibles à la caféine, qui ressentent des palpitations, devraient s’abstenir d’en consommer.

Les cafés filtre et en capsules ont un profil nutritionnel assez semblable. Selon Astrid Nehlig, directrice de recherche émérite de l’Inserm et spécialiste du café, la nature du café compte plus que le mode de préparation. Toutefois, mieux vaut éviter le café bouilli à piston car il peut faire monter le taux de cholestérol sanguin en raison de sa teneur en graisses.



Sinon, il faut savoir que le robusta contient plus de caféine et de polyphénols aux propriétés antioxydantes, mais question goût, l’arabica l’emporte, il est beaucoup plus riche en arômes et moins amer.



On dit que les capsules de café peuvent relarguer des polluants, notamment de l’aluminium. C’est vrai, et l’aluminium est suspecté de favoriser la maladie d’Alzheimer, mais il est relargué des capsules à des quantités infimes. Selon l’Anses, l’Agence de sécurité sanitaire, la consommation de 4 expressos par jour exposerait à 0,3% de la dose hebdomadaire tolérable. Donc a priori rien d’inquiétant.

Pour ce qui est des autres polluants, comme le furane et l’acrylamide, Astrid Nehlig souligne qu’"il existe une législation stricte avec des valeurs limites pour tous les cafés, quel que soit leur mode de préparation. »

Lequel est le plus riche en caféine ?

Même si l’expresso est plus concentré, un café filtre peut contenir plus de caféine car il est extrait plus lentement et avec plus d’eau. Une tasse de 20 cl de café filtre contient environ 125 mg de caféine contre environ 60 mg pour un expresso de 4 cl. Ceci dit, la quantité de caféine dépend aussi de la variété des grains et de la torréfaction.



Si l’on veut boire un café peu caféiné, on peut choisir un arabica faiblement dosé en caféine, le préparer très serré dans une machine à expresso, et rajouter de l’eau directement dans la tasse si on souhaite l’allonger.

Préférer le café décaféiné sans solvants

On peut prendre du café décaféiné si l’on ne souhaite pas avoir les effets stimulants de la caféine, le soir notamment, pour pouvoir bien s’endormir. Hormis la caféine, le déca contient les composés que l’on retrouve dans la version originale. Il apporte autant d’antioxydants et a donc les mêmes effets bénéfiques.

Pour ce qui est de sa fabrication, il existe plusieurs techniques pour extraire la caféine. Celles qui utilisent de l’eau et du gaz sont sans risques pour la santé. Mais avec le procédé utilisant des solvants, il peut rester des traces de ces produits chimiques dans le décaféiné. Or, c’est le procédé le plus utilisé et rien n’oblige les fabricants à le mentionner. Si l’on veut être sûr qu’il n’y a pas de solvants dans le déca, il faut acheter un produit qui spécifie "décaféiné sans solvant".

La café instantané, de l'extrait sec de café frais

Le café soluble dans l’eau, lui, est fabriqué à partir de café liquide pulvérisé dans de l’air chaud pour être transformé en poudre ou lyophilisé, c’est-à-dire congelé puis coupé en petits morceaux avant d’être séché à basse température. Il a une composition similaire au café frais et les mêmes bienfaits santé. Mais pendant longtemps, le café instantané laissait à désirer sur le plan gustatif car il était fabriqué avec des grains de piètre qualité. Aujourd’hui, sa qualité tend à s’améliorer et on trouve des cafés solubles qui ont un goût tout à fait acceptable.

La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info