Santé mentale : pourquoi les prescriptions de psychotropes aux enfants ont explosé

Sujet du jour. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge a publié en mars un rapport alarmant sur la consommation de psychotropes chez l’enfant et l’adolescent. Entre 2014 et 2021, les prescriptions de ces médicaments censés notamment traiter les troubles de l'humeur ont explosé : + 62 % pour les antidépresseurs, de + 78 % pour les psychostimulants et de + 155 % pour les hypnotiques et sédatifs.



Pourquoi on en parle ? La santé mentale est une priorité de santé publique selon l’Organisation mondiale de la santé, mais est-ce vraiment le cas ? Y met-on vraiment les moyens ? Comment soigner ce mal qui touche en particulier les moins de 20 ans ?



Analyse. "Depuis 2021, il y a une très nette dégradation de la santé mentale des jeunes. La dernière grande étude de Santé Publique France datant de février 2023 montre que les troubles dépressifs ont atteint un niveau inédit dans l'Hexagone. Il y a plusieurs raisons : le poids des réseaux sociaux, la phobie scolaire, le harcèlement, le contexte économique, le contexte international avec la guerre en Ukraine, le changement climatique. Et puis, la pandémie de Covid a fait l’effet d’une bombe avec les confinements successifs", explique Agathe Landais, journaliste à RTL.



