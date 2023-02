Harcèlement scolaire : quels sont les signes qui doivent vous alerter et comment réagir ?

Pus de 700.000 enfants sont touchés par le harcèlement scolaire en France. En effet, un rapport du Sénat publié en septembre 2021 par la mission d’information sur le harcèlement scolaire pointe qu’au niveau national, les données convergent vers un taux de harcèlement se situant autour de 6 % des élèves. Dans ce nouvel épisode du podcast, Parlons Encore, tiré de l'émission Parlons-Nous, Caroline Dublanche et Paul Delair reviennent sur les signes qui doivent alerter les parents et les comportements à adopter en cas de harcèlement scolaire.

Revenons d'abord sur la définition. Selon "l'Éducation nationale, le harcèlement scolaire repose sur trois caractéristiques. La violence, c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. La répétitivité, lorsqu'il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période. Et enfin, l'isolement de la victime", explique Caroline Dublanche.

"C'est compliqué parce que les parents sont souvent très démunis face à ces problèmes-là et culpabilisent et parfois malheureusement, dans l'après-coup", souligne Caroline Blanche. Il faut savoir que l'enfant, et surtout l'adolescent a peur, a honte et souvent, il se sent coupable de ce qui lui arrive. Il demande donc très rarement l'intervention d'un adulte et encore moins celle de ses parents, parce qu'il craint de les décevoir.

Pour un adolescent, dire qu'on est harcelé, c'est comme si ça revient à révéler sa faiblesse Caroline Dublanche

Voici donc une liste de signes qui doivent vous mettre en garde :

- un changement soudain, brutal de comportement

- un repli sur soi, l'enfant ne va pas sortir de sa chambre

- une irritabilité, une agressivité, une perte d'appétit, des troubles du sommeil, des moments d'absence, des maux de ventre…

- un refus d'aller à l'école et de prendre le bus scolaire

- des vêtements déchirés, du matériel scolaire détérioré

- des blessures physiques telles que des bleus

- pour les enfants plus jeunes, le fait qu'il ne soit pas ou plus invité aux anniversaires de ses camarades

Si vous avez des soupçons, il faut absolument aborder le sujet avec votre enfant ou votre adolescent. En revanche, en fonction de son âge, la tournure des questions ne sera pas la même. Pour un enfant jeune, ne pas hésiter à poser la question directement : "Est-ce que quelqu’un t’embête à l’école"; "Est-ce que quelqu’un te fait du mal ?". Pour un adolescent, privilégiez une tournure plus indirecte: "Je me fais du souci pour toi" ; "Je vois bien que depuis quelque temps, tu as changé" ; "Qu'est-ce qu'il se passe ?"; "Est-ce que tu rencontres des difficultés au collège ?".

Quelles démarches mettre en place pour aider son enfant ?

Il est très important que les parents fassent le premier pas, car cela enlève un fardeau à l’enfant ou l’adolescent, "il n'aura pas la culpabilité de devoir balancer", relève Caroline Dublanche.



Pour cette deuxième étape, voici à nouveau une liste de quelques actions préconisées pour aider votre enfant:

- prendre rendez-vous avec l'école, le collège ou lycée. Informer le chef d'établissement, l'équipe éducative, le médecin scolaire ou l'infirmière

- prendre contact avec le délégué des parents d'élèves

- prendre des captures d'écran s'il s'agit de cyberharcèlement

- lui fournir un accompagnement psychologique et l'aider à reprendre confiance en lui.

Il ne pas le laisser s'enfermer dans une position de victime, il faut l'aider à répliquer à des moqueries, savoir l'aider à se défendre." Caroline Dublanche

Enfin, le changement d'établissement peut être envisageable face à certaines formes de harcèlement extrêmement grave où il y a un danger pour l'enfant : "parmi les symptômes, il peut y avoir des conduites autodestructrices, voire malheureusement suicidaires. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas à hésiter", termine Caroline Dublanche.



Dans cet épisode de Parlons-Encore, Caroline Duplanche et Paul Delair donnent les numéros verts du ministère de l'Éducation nationale en cas de harcèlement scolaire : le 3020 et le 3018 pour le cyberharcèlement. Si vous êtes victimes, parents ou témoins, vous pouvez appeler ce numéro qui est gratuit et anonyme.



