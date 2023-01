Quels sont les aliments à consommer pour bien dormir ?

Ce que nous mangeons, le soir notamment, a une influence sur la qualité de nos nuits. Certains aliments favorisent le sommeil car ils participent à la production de mélatonine dans le cerveau, qu’on appelle souvent l’hormone du sommeil, car c’est en quelque sorte le marchand de sable qui indique à l’organisme qu’il fait nuit et qu’il est temps de dormir. Ce sont les aliments qui contiennent du tryptophane, un acide aminé que notre corps ne sait pas fabriquer.

Il est présent dans les aliments riches en protéines. Mais comme au niveau du cerveau, il entre en compétition avec d’autres acides aminés présents surtout dans la viande et le poisson, il est préférable de choisir des sources de protéines végétales, comme les légumineuses, les céréales complètes, les graines et les produits laitiers.



Consommer des féculents au dîner

Donc le soir, on mange plutôt végétarien. Une assiette composée majoritairement légumineuses et de céréales -lentilles, haricots, pois, pâtes, riz, semoule…. -, c’est la base idéale d’un dîner. On peut y ajouter des légumes, un laitage et un fruit. Et on peut se passer de viande et de poisson. En tout cas, ils ne doivent pas être majoritaires dans l’assiette. Il est préférable d’en consommer davantage le midi. On évite aussi de manger trop lourd et trop gras le soir, car une mauvaise digestion perturbe le sommeil.



Ne pas manger trop ni trop peu

Si on mange très peu, le risque est d’avoir des fringales nocturnes. Mais on a intérêt à manger léger surtout si on dîne tard et près de son heure de coucher car une prise alimentaire importante peut perturber l’endormissement. L’idéal, c’est de consommer des aliments digestes, en petites quantités, et surtout peu de graisses. Un des moyens d’alléger son dîner, c’est de prendre une collation dans l’après-midi.



Il est également préférable de dîner deux ou trois heures avant de se coucher. C’est bien de ne pas dîner trop tard, pas après 20 heures, pour avoir un jeûne nocturne de 10 à 12 heures. Si l’on souffre de ballonnements ou de reflux gastriques, on a d’autant plus intérêt à ne pas aller se coucher juste après le dîner. Il est également conseillé d’éviter le café et l’alcool qui accentuent le reflux et qui, de toute façon, sont des perturbateurs du sommeil.

En cas de reflux gastrique, dormir sur le côté gauche

Et si l’on peut, il est préférable de dormir sur le côté gauche car cela peut réduire de façon conséquente le reflux. La plus grosse partie de l’estomac se trouvant du côté gauche de l’abdomen, dans cette position, le contenu de l’estomac est en dessous de l’arrivée de l’œsophage, ce qui rend le reflux plus difficile.



Enfin, est-ce qu'une tisane aide à mieux dormir ? À base de plantes connues pour leurs propriétés apaisantes, comme la valériane, la passiflore, ou encore l’aubépine, elle peut faciliter le sommeil. En plus, boire de l’eau chaude entraîne, par réaction de l’organisme, une légère baisse de la température corporelle qui est favorable à l’endormissement. Simplement, on n’abuse pas - une tasse suffit - si on ne veut pas être réveillé par des envies pressantes durant la nuit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info