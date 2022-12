Que faire contre les crampes nocturnes ?

Les crampes sont des contractures musculaires douloureuses. C'est fréquent après un exercice, mais elles peuvent aussi survenir la nuit. Environ 60% des adultes disent avoir des crampes nocturnes. Et pourtant, on n'en connait pas précisément la cause. Quand elles surviennent la nuit, cela peut être après un effort excessif ou inhabituel dans la journée. La fatigue musculaire semble les favoriser.

On incrimine aussi un manque d’hydratation. Généralement, les personnes touchées par des crampes nocturnes ne boivent pas assez. 1,5 litre d’eau par jour sont conseillés. Et on augmente la quantité en cas d’activité physique.

Un déficit en magnésium est souvent évoqué, mais cela n’est pas prouvé. Et la prise d’une supplémentation ne semble pas fonctionner, sauf chez la femme enceinte.

Le rôle du magnésium et des autres minéraux

D’autres minéraux sont peut-être en cause, notamment le calcium et le potassium qui participent aussi au bon fonctionnement musculaire.

Pour éviter les crampes, il est conseillé d'avoir une alimentation équilibrée, suffisamment riche en fruits et en légumes pour faire le plein de minéraux. Si on est sportif, les bananes et les fruits séchés sont de bons alliés.

Sinon, il est aussi conseillé de ne pas forcer trop sur les excitants, comme le café et les boissons énergisantes car un dysfonctionnement nerveux au niveau musculaire pourrait également être en cause dans la survenue de crampes.



Comment être soulagé rapidement ?

Il faut étirer le muscle contracté, le plus souvent ça se passe au niveau du pied ou du mollet. On peut avoir l’impression que marcher sur du carrelage apaise la douleur, mais en réalité, c’est le mouvement qui fait du bien. Le froid, lui, diminue la vascularisation et favorise la contraction musculaire, donc les crampes. Par conséquent, on étire et on peut réchauffer le muscle en le massant, mais sans rien appliquer de chaud dessus, surtout si on a des troubles circulatoires.

Et pour éviter que les crampes reviennent, on fait quoi ?

Avant de se coucher, on peut avoir une routine d’étirements ou faire du yoga. La recherche montre que cela apporte une amélioration après quelques semaines. Si les crampes reviennent très souvent, le Dr Victoria Tchaikovski, médecin du sport conseille d’aller voir son médecin traitant pour vérifier s’il y a ou non une maladie sous-jacente ou si on prend des médicaments qui peuvent être en cause. « Un nerf comprimé au niveau du dos peut, par exemple, donner des crampes, tout comme une mauvaise circulation dans les artères ou les veines. »

En cas d’insuffisance veineuse, la station debout prolongée au travail augmente le risque de crampes nocturnes. Il faut alors essayer de faire des pauses dans la journée, porter des bas de contention. On peut aussi surélever ses jambes pendant quelques minutes en rentrant chez soi le soir.

