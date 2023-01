Horaires et nombre de repas : quelle influence sur la perte de poids ?

Le jeûne intermittent est un régime à la mode. Il consiste à sauter au moins un repas pour ne rien manger pendant un certain temps, plus de 12 heures d’affilée. Souvent, il est recommandé 16 heures d’abstinence alimentaire. Concrètement, ça veut dire qu’on va concentrer ses apports alimentaires entre 8 heures et 16 heures, et sauter le dîner. Ou bien, si on préfère sauter le petit déjeuner, ne manger qu’entre 12 heures et 20 heures, par exemple.



Il existe plusieurs formules de jeûne intermittent. Mais l’idée est toujours la même : en mangeant moins fréquemment, on absorberait moins de calories au total. Et donc, au final, on perdrait plus facilement du poids.

Des études ont cherché à le démontrer, mais beaucoup n’ont porté que sur un petit échantillon de personnes et sur de courtes périodes.

La quantité de nourriture plus importante que l'horaire

Une nouvelle étude vient d’être publiée dans le Journal de l’Association américaine de cardiologie. Les résultats montrent que le jeûne intermittent n’est pas aussi intéressant qu’on pouvait le penser pour perdre du poids.

Les chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont analysé la quantité de nourriture consommée par près de 550 volontaires et leurs horaires de repas. Ils ont aussi suivi leurs données de santé et leur poids pendant plus de 6 ans. Ils n’ont pas trouvé que les horaires de repas influençaient la perte de poids.

L’intervalle de temps entre le premier repas de la journée et le dernier n’a eu aucun impact sur le poids des personnes. En revanche, ils ont remarqué que le fait de prendre de petits repas, apportant environ 500 calories, étaient associés à une perte de poids.

Pas de stratégie unique pour maigrir

En somme, la quantité de nourriture compte plus que le moment où l’on mange, lorsqu’il s’agit de perdre du poids. Et surtout ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas une stratégie unique pour maigrir qui marcherait pour tout le monde. C’est ennuyeux d’entendre cela, mais il n’y a pas de recette miracle pour perdre du poids. Le jeûne intermittent, qui a gagné en popularité ces derniers temps, n’est pas la panacée pour maigrir. En plus, il y a un autre inconvénient à sauter un ou deux repas, comme lorsqu’on pratique le jeûne intermittent, c’est qu’il est plus difficile, dans ce cas, de couvrir ses besoins nutritionnels, par exemple de manger suffisamment de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux.



Garder un équilibre alimentaire

Donc, se forcer à sauter des repas pour maigrir n’est pas une bonne idée. L’étude montre bien que changer le moment où l’on mange ne suffit pas à perdre du poids. Plutôt que de sauter des repas, elle suggère qu’il est important de surveiller les quantités que l’on mange et à ne pas faire de repas trop copieux.



Souvent, on a tendance à sous-estimer son apport calorique. La qualité de son alimentation compte aussi. La preuve : le régime qui a été encore plébiscité en tout début d’année par des experts américains, c’est le régime méditerranéen. Il est considéré comme le meilleur pour perdre du poids et rester en bonne santé. Son principe : rien de farfelu. Il s’agit de manger varié, de faire la part belle aux produits frais et de saison, d’éviter les produits transformés et de préférer le fait-maison.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info