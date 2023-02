Quel est ce test d’équilibre qui permet d'évaluer sa santé et son espérance de vie ?

La capacité d’une personne à s’équilibrer sur une jambe donne un aperçu de sa forme physique. Dans une étude brésilienne publiée récemment, les chercheurs ont suivi pendant douze ans des personnes âgées de 51 à 75 ans. Les personnes qui n’arrivent pas à rester en équilibre sur une jambe dix secondes ont presque deux fois plus de risques de mourir dans les dix ans, toutes causes confondues.

On savait déjà qu’un mauvais équilibre est un facteur de chutes, qui peuvent entraîner des complications de santé. Ça peut aussi être un signe de fragilité. Des études antérieures ont montré un lien entre l’équilibre et la santé du cerveau. Un manque d’équilibre est lié à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral et à de moins bons résultats à des tests évaluant les capacités cognitives.

Pourtant, l’équilibre est une compétence dont on parle peu, en tout cas moins que la force musculaire ou la souplesse, alors qu’elle a un impact sur notre qualité de vie et notre longévité.

Comment entretenir son équilibre ?

On arrive généralement à avoir un assez bon équilibre jusqu’à la cinquantaine. Après, il commence à décliner. Si vous faites le test et que nous n’arrivez pas à tenir sur une jambe, ne paniquez pas, il n’est jamais trop tard pour renforcer son équilibre.

Marcher, monter les escaliers, jardiner… faire de l’exercice, ça permet d’entretenir sa stabilité. Tout ce qui peut renforcer les muscles des membres inférieurs est bénéfique. Des activités comme le yoga, le taï chi avec ses mouvements lents et continus, la marche sur un sol inégal, ou encore le paddle, qui font beaucoup travailler les muscles posturaux, améliorent particulièrement l’équilibre.

Pour le test d'équilibre sur une jambe, on peut s’entraîner tous les jours en se tenant derrière une chaise ou par exemple, lorsqu’on se lave les dents, à proximité du lavabo pour plus de sécurité. Un exercice similaire consiste à lever une jambe sur le côté en gardant le corps aussi immobile que possible. Et à recommencer avec l’autre jambe. On peut aussi faire un autre exercice, marcher comme si on était sur une poutre. On fait en sorte que le talon du pied de devant touche les orteils du pied arrière.

Quelles sont les autres solutions ?

On peut aussi corriger certains problèmes médicaux. Par exemple, une mauvaise vision peut altérer l’équilibre. Entretenir la proprioception, cette sensibilité profonde que l’on a de la position de son corps, permet aussi de préserver son équilibre.

On peut le faire en marchant de temps en temps pieds nus à la maison ou en portant un sac à dos, pas trop lourd, juste pour ajouter du poids sur les capteurs du pied afin qu’ils sentent mieux le sol.

